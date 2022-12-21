В приложении monobank можно просмотреть карту работающих терминалов

Популярное платёжное приложение monobank получило обновление с очень полезной в нынешних условиях функцией. Теперь приложение способно отображать (относительно) актуальную карту работающих терминалов.

Чтобы увидеть, где сейчас можно рассчитывать на возможность провести оплату через платёжный терминал, нужно в нижнем меню перейти в раздел «Ще». Здесь нужно найти последний пункт «Мапа оплат картами mono». Эта карта показывает кассы магазинов, где осуществлялись оплаты картами monobank за последние 60 минут.

Таким образом, с помощью этой карты пользователи смогут проверить, работает ли терминал в магазине перед походом в него. Если в последнее время в магазине оплаты были, терминал будет отображён на карте.