Новости Украина 01.03.2024 в 13:05 comment views icon

В ПТУ запустят программу «Оператор гражданских дронов»

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Уже в этом году в профессионально-технических учебных заведениях введут новую учебную программу «Оператор гражданских дронов». Об этом рассказанный министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Уметь управлять гражданским дроном — сверхважно для Украины сегодня. Эти беспилотники используют во время посевной, в спасательных операциях, разминировании, они помогают оценить ущерб от боевых действий, а журналисты используют их для документирования войны», ─ заявил министр.

Первоначально новая программа «Оператор гражданских дронов» появится в 7 учебных заведениях во Львовской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях. Украинские власти при поддержке Евросоюза уже закупили дроны для практического обучения и подготовили преподавателей, которые теперь смогут обучать учеников этой программы.

В дальнейшем планируется расширить перечень ПТУ, где предлагается программа «Оператор гражданских дронов», а также утвердить образовательный стандарт, который позволит полноценно готовить учеников этой профессии.

Напомним, в прошлом году на платформе Prometheus появился бесплатный курс по подготовке инженеров БПЛА.

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