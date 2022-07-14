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В работе Twitter произошел сбой — соцсеть не работает в Украине и во всем мире

В работе Twitter произошел сбой — соцсеть не работает в Украине и во всем мире

Днем 14 июля в работе соцсети Twitter произошел большой технический сбой. Около 15:00 пользователи начали массово жаловаться на проблемы — кого-то выбросило из аккаунта, а остальные не могут обновить ленту.

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Читатели MC.today, Highload, ITC.ua собрали 100 тыс. грн для 113-й бригады. Нужно еще 200 тыс. грн (обновлено: осталось собрать 156 тыс. грн)

Обновлено [15:39]: Twitter вернулся к работе. Соцсеть не работала около получаса.

Пользователи не могут войти ни на сайт, ни в приложение. Сервис TweetDeck тоже не работает. По данным Downdetector, проблемы наблюдаются во всем мире, в том числе и в Украине.

В работе Twitter произошел сбой — соцсеть не работает в Украине и во всем мире

Причины сбоя пока неизвестны, но сегодня украинские пользователи массово освещали в соцсети последствия сегодняшнего обстрела Винницы российскими оккупантами — в результате ракетного удара по городу погибли 20 человек, среди них трое детей; еще 90 человек обратились за помощью в медицинские учреждения (это предварительные данные по состоянию на 15:00). В то же время российские боты, как всегда, активно распространяли фейковые данные и атаковали украинских активистов.


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