В радикально обновленной No Man's Sky Voyagers можно покататься на ком-то странном

Масштабное дополнение No Man’s Sky Voyagers добавило в контент и некоторые изменения. Эти существа на райской планете могут кому-то что-то напоминать, но мы ничего такого не говорили.

В конце августа No Man’s Sky получила масштабное обновление, настолько большое, что «игру пришлось переделать» для интеграции новых возможностей. Пользователь Reddit UnderstandingDull174 опубликовал забавное видео одной из таких возможностей. Пост называется «Я хотел показать, как прекрасна эта планета, но потом увидел этих ребят, лол». Журналистка GamesRadar весьма остроумно сформулировала впечатление.

«Что за день выдался — если бы вы сказали мне, что я буду писать о существах в форме пениса в No Man’s Sky в рабочее время, я бы, возможно, не поверила… но вот я здесь», — пишет Анна Косельке.

Видео демонстрирует загадочных инопланетян, об ассоциациях с видом которых лучше не говорить в благородном обществе. Игрок подходит к существу, поглаживает его, а затем садится на него верхом. Самый смешной момент — передвижение всадника на «лошади», который подпрыгивает и приземляется, меняя длину тела. При этом «транспортное средство» еще и издает звуки.

Конечно, комментаторы устроили по этому поводу настоящий праздник. Приводить комментарии мы не будем, но советуем почитать ответы в оригинале.

Что же до обновления Voyagers, оно поднимает версию No Man’s Sky до 6.0. Это огромный прогресс по сравнению со стартом игры в 2016 году. От нестабильного релиза она преодолела долгий путь к текущему разнообразию. В частности, с патчем в игре появился новый тип космического корабля, «Корвет», который можно построить самому.

«Огромные корабли с корпусами, крыльями, шасси, кабинами, деталями двигателей, двигателями и прочим — скомпонованными по вашему собственному уникальному научно-фантастическому дизайну. Эти корабли имеют настоящие интерьеры, медицинские отсеки, спальни, военные комнаты, радары и телепорты», — рассказал руководитель Hello Games Шон Мюррей.

В No Man’s Sky потенциально может быть более 18 446 744 744 073 709 551 616 процедурно сгенерированных планет. Вероятно, в будущем кто-то найдет на одной из них что-то еще более странное.