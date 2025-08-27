Детектив, монастырь и средневековый COVID: детали нового сюжетного DLC для Kingdom Come Deliverance 2

Kingdom Come Deliverance 2 раскрыла третье сюжетное DLC — Богемия 15 века погрузится в «средневековый COVID-19» с элементами детектива и закрытым монастырем.

Дополнение Mysteria Ecclesiae будет последним крупным сюжетным DLC для игры, после которого Warhorse Studios переключится на новые проекты. В центре сюжета — расследование, которое будет происходить в стенах монастыря. Генри снова влезает в эпицентр событий, и ему придется выяснить, что стоит за серией странных событий среди братии и внутренних конфликтах.

Mysteria Ecclesiae делает акцент не только на новом сюжете, но и на атмосфере. Закрытое пространство монастыря отличается от открытого мира основной игры, не считая некоторые миссии. Здесь меньше пространства для схваток и больше внимания уделено диалогам, поиску улик и решениям, которые будут влиять на развитие событий. Эпидемия накладывает свои ограничения — нехватка ресурсов, недоверие между монахами, страх смерти и необходимость отличать правду от вымыслов.

Как именно эпидемия будет влиять на геймплей до конца непонятно. Пока прямо не подтверждено, сможет ли Генри заразиться. Но, предполагаем, болезнь будет влиять на игровой процесс через механики заражения (скорее всего NPC), лечение или моральные дилеммы относительно других персонажей. Точно известно вот что: «средневековый COVID-19» усложнит жизнь и заставит почувствовать отчаяние вокруг.

Именно этим DLC разработчики завершат историю Kingdom Come Deliverance 2. Эпидемия станет завершающей нотой в KCD2 после истории об эксцентричном художнике с росписью щитов и восстановление кузницы отца Генри. Второе DLC выйдет 9 сентября, а третье запланировано на зиму 2025 года.

«Это не значит, что эпоха Kingdom Come Deliverance навсегда завершена. Когда мы в 2014 году представляли Kingdom Come Deliverance — то, что мы представили на Kickstarter, если помнишь — то именно KCD2 и является тем, что мы тогда задумали. Это — воплощение нашей мечты десятилетней давности, так что теперь посмотрим, что будет дальше», — говорят разработчики.

Для тех, кто уже завершил основную кампанию, DLC станет возможностью окунуться в другую грань KCD2 — более камерную и ориентированную на историю. После выхода этого DLC Kingdom Come Deliverance 2 еще получит Legacy of the Forge — расширение, которое добавит механику жилья и хозяйства. Далее над разнообразием будут работать моддеры, например, ранее в Kingdom Come: Deliverance 2 добавили в хардкор и все перки одновременно.

Но именно Mysteria Ecclesiae создатели назвали финальным сюжетным аккордом, после которого студия готова двигаться дальше. В интервью они намекнули, что будущие проекты могут перенести игроков в совершенно другие миры: от космоса до океанских глубин. Неизменным останется лишь подход с детально проработанными мирами, а может снова будут нанимать «моральных» консультантов

