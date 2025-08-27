Новости Игры 27.08.2025 comment views icon

Детектив, монастырь и средневековый COVID: детали нового сюжетного DLC для Kingdom Come Deliverance 2

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Детектив, монастырь и средневековый COVID: детали нового сюжетного DLC для Kingdom Come Deliverance 2

Kingdom Come Deliverance 2 раскрыла третье сюжетное DLC — Богемия 15 века погрузится в «средневековый COVID-19» с элементами детектива и закрытым монастырем.

Дополнение Mysteria Ecclesiae будет последним крупным сюжетным DLC для игры, после которого Warhorse Studios переключится на новые проекты. В центре сюжета — расследование, которое будет происходить в стенах монастыря. Генри снова влезает в эпицентр событий, и ему придется выяснить, что стоит за серией странных событий среди братии и внутренних конфликтах.

Mysteria Ecclesiae делает акцент не только на новом сюжете, но и на атмосфере. Закрытое пространство монастыря отличается от открытого мира основной игры, не считая некоторые миссии. Здесь меньше пространства для схваток и больше внимания уделено диалогам, поиску улик и решениям, которые будут влиять на развитие событий. Эпидемия накладывает свои ограничения — нехватка ресурсов, недоверие между монахами, страх смерти и необходимость отличать правду от вымыслов.

Детектив, монастир і середньовічний COVID: деталі нового сюжетного DLC для Kingdom Come Deliverance 2
Иллюстративный скриншот из Kingdom Come Deliverance 2 / Warhorse

Как именно эпидемия будет влиять на геймплей до конца непонятно. Пока прямо не подтверждено, сможет ли Генри заразиться. Но, предполагаем, болезнь будет влиять на игровой процесс через механики заражения (скорее всего NPC), лечение или моральные дилеммы относительно других персонажей. Точно известно вот что: «средневековый COVID-19» усложнит жизнь и заставит почувствовать отчаяние вокруг.

Именно этим DLC разработчики завершат историю Kingdom Come Deliverance 2. Эпидемия станет завершающей нотой в KCD2 после истории об эксцентричном художнике с росписью щитов и восстановление кузницы отца Генри. Второе DLC выйдет 9 сентября, а третье запланировано на зиму 2025 года.

«Это не значит, что эпоха Kingdom Come Deliverance навсегда завершена. Когда мы в 2014 году представляли Kingdom Come Deliverance — то, что мы представили на Kickstarter, если помнишь — то именно KCD2 и является тем, что мы тогда задумали. Это — воплощение нашей мечты десятилетней давности, так что теперь посмотрим, что будет дальше», — говорят разработчики.

Для тех, кто уже завершил основную кампанию, DLC станет возможностью окунуться в другую грань KCD2 — более камерную и ориентированную на историю. После выхода этого DLC Kingdom Come Deliverance 2 еще получит Legacy of the Forge — расширение, которое добавит механику жилья и хозяйства. Далее над разнообразием будут работать моддеры, например, ранее в Kingdom Come: Deliverance 2 добавили в хардкор и все перки одновременно.

Но именно Mysteria Ecclesiae создатели назвали финальным сюжетным аккордом, после которого студия готова двигаться дальше. В интервью они намекнули, что будущие проекты могут перенести игроков в совершенно другие миры: от космоса до океанских глубин. Неизменным останется лишь подход с детально проработанными мирами, а может снова будут нанимать «моральных» консультантов

Источник: PC GamesN

Популярные новости

arrow left
arrow right
Sony упростила процесс возврата средств в PlayStation Store
Актер Resident Evil 2 душил себя для сцены смерти Леона — и едва не умер
Новая RPG от создателей Witcher 3 позволит сразу перейти к финальному боссу
Elden Ring в 2D, где играют за финального босса: в Steam вышла игра The Dark Queen of Mortholme
Epic Games бесплатно отдает головоломку с 92% одобрительных отзывов
В Steam стартовал фестиваль 4X-стратегий — Stellaris, Age of Wonders и другие со скидками до -90%
Inside в версии харьковчан: вышло демо хоррор-платформера Floralis о поисках сестры в мире хищных растений
GSC представила дорожную карту S.T.A.L.K.E.R. 2 на 2025 год — обновление движка, приборы ночного видения и новые миссии
Hollow Knight: Silksong получила новый трейлер с Хорнет. Релиз — через 2 недели
Steam отдает культовый хоррор-триллер с 93% рейтинга всего за ₴19
В Steam стартовал фестиваль "стрелялок" от третьего лица — Tom Clancy's, Uncharted и другие со скидками до -90%
В Resident Evil Requiem будет три игровых персонажа, — инсайдер
Экс-глава PlayStation: консоли достигли технического плато, пора делать их доступнее
Мутанты, чума и пистолеты: создатели Ghostrunner анонсировали "наполеоновский" соулс-лайк Valor Mortis
PS Plus в августе получит еще 11 новых игр — среди них Mortal Kombat 1 и Marvel's Spider-Man
Рэнди Питчфорд: "Borderlands 4 наконец-то в мире, где технологии догнали амбиции нашей игры"
Steam бесплатно отдает кооператив с 92% одобрительных отзывов
"Лучшая реклама Battlefield 6": Call of Duty Black Ops 7 "пасёт задних" в чартах PS Store после разгромной реакции на трейлер
Фанам Battlefield 6 подарят эксклюзивные предметы на старте — но придется играть в Battlefield 2042
Все боятся Hollow Knight Silksong: сиквел Team Cherry "задержал" релизы по меньшей мере 8 игр
Фаны Resident Evil нашли модель, которая стала прототипом Грейс Эшкрофт в Requiem
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить