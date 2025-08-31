Новости Игры 31.08.2025 comment views icon

Модер портировал Morrowind в Elden Ring — ранее он создал карты Halo для Dark Souls

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Модер портировал Morrowind в Elden Ring — ранее он создал карты Halo для Dark Souls

Известный модер и ютубер InfernoPlus объяснил многомесячный перерыв в своей деятельности — он создавал The Elder Scrolls: Morrowind в Elden Ring.

Энтузиаст опубликовал видео с результатом своей работы за это время. Кое-где можно увидеть фиолетовые параллелограммы вместо отсутствующих моделей, но, кажется, большинство карты уже в игре, и речь действительно идет обо всем острове. По карте можно бегать, но пока мод «лишен настоящего игрового процесса».

«Да, это настоящий мод, который я создаю уже довольно долго. Суть в том, что Morrowind работает на движке Elden Ring. Этот проект еще не завершен, но я бы поспорил, что на данный момент он почти наполовину готов, хотя это может быть довольно сложно оценить в проекте такого масштаба», — говорит InfernoPlus.

Карта мира практически завершена, и каждый регион имеет свою собственную погоду и освещение. Однако освещение еще не совсем готово, а эффекты готовы только наполовину. Диалоги также частично работают. Хотя все диалоги есть в игре, сценарии их развития отсутствуют, поэтому каждый NPC показывает каждую возможную тему. Модер также планирует добавить озвучку, но это произойдет гораздо позже.

Сначала моддер планировал использовать движок Dark Souls 1, но обнаружил, что тот не может справиться с плотным ландшафтом Morrowind. Затем он попытался портировать этот проект на Dark Souls 3, где он едва уложился в ограничения по миру. Перенос мода в Elden Ring был намного проще, поскольку сообщество модификаций для этой игры значительно продвинулось за последние годы.«Ну и Elden Ring — просто намного лучше игра, чем Dark Souls 3», — считает InfernoPlus.

Ранее InfernoPlus добавил культовое оружие из Halo в Dark Souls: Remastered. Затем он привлек внимание выпуском многих карт Halo для Dark Souls.

Источники: GamesRadar, DSOG

Популярные новости

arrow left
arrow right
Алекс Гарленд написал "160 страниц сценария" для фильма Elden Ring, чтобы уговорить Миядзаки на экранизацию
Патч Elden Ring Nightreign с режимом на двоих не выйдет из-за землетрясений на Камчатке
Lenovo попыталась сделать Pivo, но получился ноутбук с вращающимся экраном
Финальный эпизод "Декстер: Воскрешение" появился в сети — на русском языке
Рецензия на фильм "Оператор" / Relay
Рецензия на сериал "Институт"/ The Institute
Игровой ноутбук Alienware 16 Aurora: досадная незадокументированная неожиданность, отличающая от более дорогого 16X
Психоз плюс "Бобби" из ChatGPT: эксдиректор Yahoo убил себя и мать
Во что играют хоббиты: Элайджа Вуд рассказал о любимых играх
Рецензия на фильм "Клуб убийств по четвергам" / The Thursday Murder Club
Windows 11 25H2 уже у вас на ПК, только вы об этом не знаете
10 будущих фантастических фильмов, которые вы обязательно должны увидеть
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить