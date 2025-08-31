Модер портировал Morrowind в Elden Ring — ранее он создал карты Halo для Dark Souls

Известный модер и ютубер InfernoPlus объяснил многомесячный перерыв в своей деятельности — он создавал The Elder Scrolls: Morrowind в Elden Ring.

Энтузиаст опубликовал видео с результатом своей работы за это время. Кое-где можно увидеть фиолетовые параллелограммы вместо отсутствующих моделей, но, кажется, большинство карты уже в игре, и речь действительно идет обо всем острове. По карте можно бегать, но пока мод «лишен настоящего игрового процесса».

«Да, это настоящий мод, который я создаю уже довольно долго. Суть в том, что Morrowind работает на движке Elden Ring. Этот проект еще не завершен, но я бы поспорил, что на данный момент он почти наполовину готов, хотя это может быть довольно сложно оценить в проекте такого масштаба», — говорит InfernoPlus.

Карта мира практически завершена, и каждый регион имеет свою собственную погоду и освещение. Однако освещение еще не совсем готово, а эффекты готовы только наполовину. Диалоги также частично работают. Хотя все диалоги есть в игре, сценарии их развития отсутствуют, поэтому каждый NPC показывает каждую возможную тему. Модер также планирует добавить озвучку, но это произойдет гораздо позже.

Сначала моддер планировал использовать движок Dark Souls 1, но обнаружил, что тот не может справиться с плотным ландшафтом Morrowind. Затем он попытался портировать этот проект на Dark Souls 3, где он едва уложился в ограничения по миру. Перенос мода в Elden Ring был намного проще, поскольку сообщество модификаций для этой игры значительно продвинулось за последние годы.«Ну и Elden Ring — просто намного лучше игра, чем Dark Souls 3», — считает InfernoPlus.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Ранее InfernoPlus добавил культовое оружие из Halo в Dark Souls: Remastered. Затем он привлек внимание выпуском многих карт Halo для Dark Souls.

Источники: GamesRadar, DSOG