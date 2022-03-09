В результате обстрела окупантами обесточена Чернобыльская АЭС. Может подняться радиоактивное облако, которое понесет на другие регионы Украины, беларусь, россию и Европу

В результате вражеских действий российских оккупантов полностью обесточены Чернобыльская станция и все ядерные объекты Зоны отчуждения, а также город Славутич. Об этом сообщили в «Укрэнерго».

«Боевые действия продолжаются, что делает невозможным ремонтные работы и восстановление энергопитания. Город Славутич тоже обесточен. «Укрэнерго» мониторит ситуацию и будет информировать обо всех изменениях», — сказано в заявлении пресс-службы.

Как уточнили в «Энергоатоме», получила повреждения и отключена высоковольтная линия 750 кВ ЧАЭС – Киевская.

На хранилище отработанного ядерного топлива–1 находится около 20 тысяч отработанных топливных сборок. Они нуждаются в постоянном охлаждении, которое возможно только при наличии электроснабжения. Без питания специальных насосов возрастет температура в бассейнах выдержки, возникнет парение и выход радиоактивных веществ в окружающую среду. Ветром радиоактивное облако может перенести в другие регионы Украины, беларуси, россии и Европы. Кроме того, не будет работать вентиляция на объекте. Весь персонал, находящийся там, получит опасную дозу излучения. Также не работает система пожаротушения, и это огромный риск при пожаре, который может произойти вследствие попадания снаряда.

В МАГАТЭ заявили, что ситуация на Чернобыльской АЭС ухудшается после ее захвата войсками рф 24 февраля. Персонал станции не меняли около двух недель, у людей ограничен доступ к еде, воде и медикаментам. Кроме того, МАГАТЭ не имеет связи со своим мониторинговым оборудованием. Это, судя по всему, произошло после обесточивания.