Мониторинг радиационной обстановки в Украине: сервисы, где ее можно проверить

Российские войска захватили ЧАЭС, после чего зафиксировали повышение радиационного фона вследствие передвижения военной технике по загрязнённой территории (поднялась пыль). А в ночь на 4 марта взяли под контроль Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), расположенную в Энергодаре. Возле нее и на самой ЗАЭС велись бои и был пожар. По словам представителя пресс-службы ЗАЭС Андрея Туза, попали в первый энергоблок. Он несколько дней назад был переведен в состояние планового ремонта, но ядерное топливо выгрузить не успели. Туз подчеркнул, что если произойдет разрушение герметичной оболочки, то возможен выброс, передает SaveDnipro.

Исполняющий обязанности директора ЗАЭС Игорь Мурашов заявил, что ядерная безопасность на станции нарушена.

Запорожская АЭС является крупнейшей атомной станцией Европы,у нее 6 энергоблоков, 7 ядерных установок и хранилище отработанного ядерного топлива.

К сожалению, данные с Запорожской атомной станции не передаются, но в населенных пунктах вокруг уровень радиационного фона отслеживается и он в пределах нормы. Мониторить радиационный фон можно здесь, а также на сайте Главного центра специального контроля Украины.

При оповещении о радиационной опасности следует немедленно защитить органы дыхания чем угодно — шарфом, платком, шапкой. Вернувшись домой, сложить верхнюю одежду и обувь в пластиковый пакет и принять душ. В доме плотно закрыть окна и двери, включите телевизор или радио получения дополнительной информации, загерметизировать вентиляционные отводы, щели в дверях и окнах. Не подходите к ним. Сделайте запас воды в герметичных емкостях, продукты заверните в пакеты или пищевую пленку и спрячьте в шкаф или холодильник. Защищайте органы дыхания маской, респиратором или тканью, периодически смачивая их водой.

В первые минут угрозы радиоактивного заражения нужно принять внутрь йод. Как это делать, рассказал в Instagram доктор Евгений Комаровский.