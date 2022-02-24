Захоплена Чорнобильска АЕС

Російські військові захопили Чорнобильську атомну електростанцію. Спочатку про це повідомила представниця Сухопутних військ ЗСУ Альона Шевцова, а потім інформацію підтвердив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у прямому етері телеканалу «Рада».

«‎Після жорстокого бою наш контроль над чорнобильським майданчиком втрачено. Стан об’єктів колишньої ЧАЕС, конфайнменту та сховища ядерних відходів невідомий». Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента

Також Михайло Подоляк повідомив, що ми втратили контроль над Гостомелем.

Наразі невідомо, в якому стані знаходиться сховище відпрацьованого ядерного палива та чи існує реальна загроза радіоактивного забруднення.

В Офісі президента назвали захоплення ЧАЕС російськими окупантами «однією з найсерйозніших загроз Європі сьогодні». Путлєровські війська можуть готувати провокації на ЧАЕС, або «скористаються пошкодженнями, отриманими об’єктами під час атаки, щоб звинуватити в цьому Україну, або самі пошкодять ці безумовно найнебезпечніші об’єкти».