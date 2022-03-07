Новости

В россии снизиться скорость интернета из-за ухода из страны американского магистрального интернет-провайдера

В россии снизиться скорость интернета из-за ухода из страны американского магистрального интернет-провайдера

Американский магистральный интернет-провайдер Cogent Communications заявил об уходе с российского рынка. Об этом пишет The Washington Post.

Компания обслуживала ряд российских компаний, включая «Ростелеком», «Яндекс», «МегаФон» и VEON. Но после нападения россии на Украину Cogent Communications приняла решение остановить свою работу в стране. 

Аналитики предполагают, что отключение россии от глобальной сети Cogent приведет к снижению скорости интернет-подключения как у самих компаний, так и у остальных жителей страны.


Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить