В российском Ейске уничтожено 120 «Шахедов» и других БПЛА — уточненные данные ВМС ВСУ об ударах в ночь на 21 июня

Военно-морские силы ВСУ уточнили данные об ударе по складам БПЛА в российском Ейске в ночь на 21 июня. По новой информации, уничтожено 120 беспилотников, «Шахедов» и других, а также инструкторы и технический персонал базы.

Итак, силами и средствами ВМС ВСУ и СБУ, были поражены объекты на полигоне 726-го учебного центра ПВО (в/ч 33859) в Ейске, в краснодарском крае России. Центр обучал военных государства-агрессора использовать различные виды БПЛА. В результате ударов уничтожены:

Дронов Шахед-136 («Герань-2») — 20

Ударных дронов «Ланцет» — 50

Разведывательных дронов «ZALA» — 40

Разведывательных дронов «SuperCam» — 10

Последствия удара подтверждает эффектное сравнение спутниковых фото до и после. Разрушения действительно кажутся масштабными.

Ранее ВМС подтвердили уничтожение склада «Шахедов» и сопутствующей инфраструктуры. Поражены места хранения и подготовки к применению БПЛА, учебные корпуса, пункты управления и связи расчетов беспилотников. Также были уничтожены квалифицированные инструкторы, которые готовили персонал обслуживания пусков БПЛА и курсанты, которых учили наносить удары по территории Украины.

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