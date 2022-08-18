В Саудовской Аравии женщину приговорили к 34 годам тюрьмы за ретвиты правозащитников

Сальма аль-Шехаб, кандидат наук в Университете Лидса, приговорена к 34 годам тюремного заключения за ретвиты активистов в поддержку освобождения политзаключенных и прав женщин. Она была задержана в январе 2021 года после возвращения из Соединенного Королевства в Саудовскую Аравию на отдых.

Первоначально Шехаб была приговорена к шести годам заключения за использование социальных сетей для «нарушения общественного порядка и дестабилизации безопасности и стабильности государства» на основании того, что она перепостила твиты саудовских активистов, живущих в изгнании, которые призывали к освобождению политических заключенных в королевстве.

Прокуратура в апелляции по делу Шехаб выступила за более суровое наказание в соответствии с саудовскими законами о киберпреступности и борьбе с терроризмом, что привело к резкому увеличению приговора до 34 лет, вынесенного 8 августа. Некоммерческая организация Freedom Initiative, выступающая за права заключенных, содержащихся под стражей на Ближнем Востоке, заявляет, что это самый длинный известный приговор для активистки прав женщин в Саудовской Аравии.

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The Washington Post в статье редколлегии называет случай «еще одним взглядом на жестокую изнанку саудовской диктатуры при ее наследном принце и фактическом главе государства Мохаммеде бин Салмане».

Власти Саудовской Аравии активно вкладывают деньги в цифровую индустрию и опосредованно владеют частью акций Twitter.

Источник: The Verge