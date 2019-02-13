Тим Кук пообещал разобраться с приложением Absher, которое вызвало критику правозащитников из-за возможности контроля перемещения саудовских женщин

Правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch недавно выступили с критикой компаний Apple и Google, в магазинах приложений которых доступно для загрузки приложение Absher.

Это приложение разработано правительством Саудовской Аравии и используется для выполнения ряда электронных услуг. Например, с его помощью можно оформить заявку на паспорт или зарегистрировать транспортное средство. Но среди многочисленных функций Absher имеются и такие, которые вызывают критику и западных правозащитных организаций.

По законам Саудовской Аравии, каждая женщина должна иметь опекуна-мужчину, который имеет огромную власть над жизнью и перемещением женщины. Правительство страны оцифровало часть традиционной опекунской системы и позволило мужчинам управлять жизнью женщин через интернет. Например, мужчина-опекун может через приложение Absher ограничивать поездки женщины, запретить ей покидать страну, выбирать места для разрешённых поездок. Приложение также позволяет предоставить или отозвать разрешение на поездку, разрешить или запретить посещение аэропортов. Мужчина также может включить автоматическую SMS-рассылку для случаев, когда женщина использует свой паспорт при пересечении границы или регистрации в аэропорту.

Правозащитники считают, что приложение Absher нарушает политики обоих магазинов приложений. Вместе с тем, ни Apple, ни Google не ответили на неоднократные запросы о комментариях относительно сложившейся ситуации. Тогда за дело взялись политики. Сенатор от Орегона Рон Уайден написал Тиму Куку и Сундару Пичаи письмо, в котором призвал их «немедленно удалить» это «отвратительное» приложение из их магазинов.

После этого Тим Кук завил, что он не был осведомлён о данной проблеме и не знал о приложении Absher. Однако он пообещал разобраться с приложением, не уточнив, правда, когда и каким образом это сделает компания.

На текущий момент приложение Absher было загружено из магазина Apple App Store около 4,2 млн раз.

Реакция компании Google на приложение Absher пока неизвестна.

Источник: 9to5mac