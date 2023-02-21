В Саудовской Аравии возводят гигантский кубовидный небоскреб, который сможет вместить 20 Эмпайр-Стейт-Билдинг

Саудовская Аравия создает амбициозный проект под названием Mukaab — кубовидный небоскреб, который достигнет высоты в 400 метров (это ставит его на 41 место в рейтинге самых высоких зданий в мире) и получит внутреннюю площадь 2 км² — этого, по словам Государственного инвестиционного фонда правительства Саудовской Аравии достаточно, чтобы вместить 20 Эмпайр-Стейт-билдинг (102-этажный небоскреб на Манхэттене в Нью-Йорке).

Экстерьер здания вдохновлен традиционной исламской архитектурой. На крыше небоскреба разместят сад, а внутри — большую спиральную башню.

«Mukaab станет местом гостеприимства премиумкласса с множеством точек розничной торговли, культурных и туристических достопримечательностей, а также жилых и гостиничных блоков, коммерческих площадей и мест для отдыха», — объясняют в Государственном инвестиционном фонде правительства Саудовской Аравии.

Также в здании будут размещены гигантские голографические фигуры, изображающие удивительные подводные и фантастические сцены.

Mukaab будет центральной частью большой застройки в городе Эр-Рияд под названием New Murabba, которая будет включать в себя тысячи новых домов, гостиниц и торговых площадей, а также офисов и развлекательных заведений, театр и университет технологий и дизайна.

Проектом занимается компания New Murabba Development Company, которую возглавляет наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман. Ожидается, что строительство кубовидного небоскреба будет завершено к 2030 году.

В настоящее время Саудовская Аравия переживает настоящий строительный бум. Ранее страна анонсировала проект The Line — небоскреб в пустыне высотой 500 м, шириной 200 м, и главное — протяженностью 170 км. Говорят, что в нем смогут разместиться 9 миллионов человек (почти все население Нью-Йорка).

Еще одна инициатива — гигапроект Qiddiya с невероятной площадью 334 км², задуманный как новая столица развлечений, спорта и искусства Саудовской Аравии — ожидается, что он будет завершен к 2030 году.

Источник: New Atlas