В серии Samsung Galaxy S26 новый Gemini: с ним смартфон становится личным помощником

Шадрін Андрій

Gemini AI от Google получает агентские возможности, которые позволят ему выполнять сложные задачи в приложениях, такие как заказ Uber или DoorDash, автономно. Сначала эта функция запустится на устройствах Pixel 10 и серии Samsung Galaxy S26 в США и Корее.

Эта функция вводит новую форму автоматизации задач: пользователи могут обратиться к Gemini с командой (например: «Закажи мне Uber до Паласа Файн Артс») — и ассистент откроет и использует нужные приложения виртуально, чтобы завершить задачу. Gemini может мониторить весь процесс, запускать приложения, заполнять поля, выбирать параметры и выполнять многоэтапные действия — вы можете следить за процессом, остановить автоматизацию либо взять управление в свои руки, или просто позволить ему работать в фоновом режиме, пока AI решает задачи.

«Мы видим это как ряд технологических стеков, о которых пользователь на самом деле не заботится — они просто хотят, чтобы это произошло», — объяснил Сумир Самат, вице-президент по развитию экосистемы Android в Google.

Если Gemini требует вашего внимания — например, чтобы выбрать между несколькими вариантами или если нужный товар закончился — он сообщит вам во время процесса. После того как заказ Uber или продуктовая корзина DoorDash готовы, Gemini оповестит вас, чтобы вы проверили и подтвердили окончательный заказ самостоятельно. Эта функциональность является частью более широкой стратегии Android — превратить платформу не просто в операционную систему, а в динамическую «систему интеллекта». Интеграция автоматизации задач использует комбинацию AI-логики и фреймворков, которые позволяют Gemini взаимодействовать с приложениями даже в тех случаях, когда сами приложения не поддерживают автоматизацию.

«Эта технология происходит, и вопрос для сообщества разработчиков — как нам найти правильные способы принять ее вместе?» — говорит Самат.

Сейчас только несколько приложений, таких как Uber и Grubhub, поддерживаются в этой превью-фазе, но этоuber считается началом большего развертывания, которое должно расширяться вместе с новыми версиями Android. Google признает, что у разработчиков могут возникнуть некоторые вопросы и беспокойство относительно взаимодействия автоматизированного агента с приложениями третьих сторон, но компания подчеркивает неотвратимость и потенциал ИИ-автоматизации.

Источник: The Verge

