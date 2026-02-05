Ставка на камеры и ИИ: первые тизеры и цены Samsung Galaxy S26

Менее чем за три недели до официальной презентации серии Samsung Galaxy S26 компания переходит в наиболее активную фазу маркетинга. Южнокорейский гигант электроники опубликовал сразу три коротких тизерных видео, которые прямо намекают на масштабные улучшения камер: в частности нейронного кадрирования, съемки в условиях слабого освещения и возможностей масштабирования.





Ранее Samsung уже демонстрировала функцию Privacy Display, которая использует технологию Flex Magic Pixel OLED. Она с помощью ИИ затемняет изображение под углом, не снижая яркость при прямом просмотре, чтобы защитить контент на экране от посторонних глаз.

Новые тизеры сосредоточены исключительно на камерах:

Groove — тизер акцентирует внимание на значительно улучшенной записи видео в темноте, намекая на более высокую четкость и меньше шумов.





Glow — демонстрирует ночную съемку с фейерверками, снова подчеркивая работу камеры при слабом освещении.

Closer — посвящено зуму, который, по намекам Samsung, станет одним из ключевых козырей серии.

Все три ролика завершаются маркировкой AI phone, что указывает на расширенные возможности нейронного кадрирования и глубокую интеграцию искусственного интеллекта в камеру.

Эти тизеры согласуются с ожидаемыми характеристиками Galaxy S26 Ultra, который, по имеющейся информации, получит:

200 Мп основную камеру ISOCELL HP2 с более светлой диафрагмой f/1.5;

50 Мп ультраширокоугольную камеру ISOCELL JN3 или Sony IMX564;

12 Мп телефото ISOCELL 3LD S5K3LD с 3× зумом (вероятно сенсор 1/3,94″);

50 Мп перископическую камеру IMX854 с 5× зумом и диафрагмой f/2.9;

12 Мп фронтальную камеру IMX874.

Samsung также планирует комплексно улучшить работу камеры. Среди заявленных изменений — новый кодек Advanced Video Professional (AVP) для записи RAW-видео с более высоким битрейтом, поддержка беспроводных контроллеров фокуса TILTA, усовершенствованное покрытие линз для снижения желтого оттенка кожи и расширенные настройки в Camera Assistant для более мягкого, естественного изображения.

Galaxy S26 Ultra, по имеющимся данным, выйдет в цветах Cobalt Violet, Black Shadow, White Shadow и Galactic Blue, получит закругленные грани, перо S Pen и аккумулятор емкостью 5000 мА-ч (некоторые источники упоминают 5200 мА-ч). В то же время смартфон, несмотря на предыдущие слухи, не будет иметь встроенных магнитов Qi2 для аксессуаров MagSafe.

Также стали известны цены смартфонов серии Galaxy S26 во Франции, где ожидаются следующие стартовые версии:





Galaxy S26 (256 ГБ) — €999 евро;

Galaxy S26+ (256 ГБ) — €1269 евро;

Galaxy S26 Ultra (256 ГБ) — €1469 евро.

Флагманская версия S26 Ultra с максимальными характеристиками будет стоить €1969 евро.

Источник: wccftech