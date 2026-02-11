Samsung назвала дату презентации Galaxy S26: каких обновлений ждать?

Samsung объявила, что 25 февраля проведет презентацию Galaxy Unpacked, на которой официально представит линейку смартфонов Galaxy S26.





Мероприятие будет проходить в Сан-Франциско и начнется в 10:00 по местному времени. Ожидается, что компания не будет вносить существенных изменений в дизайн смартфонов Galaxy S26 и сохранит его аналогичным предыдущему поколению. Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra получат плоский передний дисплей и рамку с закругленными углами. Блок камер будет размещаться в капсулообразной выемке на задней панели. В отличие от изменений в iPhone 17 Pro по сравнению с iPhone 16 Pro, ключевое внимание будет уделяться экранам, чипам и датчикам камер Samsung.

Все модели линейки Galaxy S26 получат новый чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Однако по информации корейского сайта Yonhap, в некоторых смартфонах может быть относительно новый чип Samsung Exynos 2600. В любом случае новое поколение должно быть производительнее предыдущего. Модели со Snapdragon 8 Elite Gen 5 будут особенно эффективными в обработке данных с помощью интегрированного в устройство ИИ.





Наиболее заметные изменения между Galaxy S26 и Galaxy S25 могут заключаться в экране. По информации инсайдера Ice Universe, новая линейка может получить 6,3″ FHD+ дисплей вместо 6,2″ в Galaxy S25. Новые смартфоны также будут иметь 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти и аккумулятор на 4300 мА·ч. Базовая модель, скорее всего, получит тот же блок камер: основной модуль на 50 Мп, сверхширокоугольник на 12 Мп, телеобъектив на 10 Мп и фронталку на 12 Мп.

В то же время изменения в Galaxy S26+ могут быть еще менее значительными. Кроме нового чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5 смартфон будет иметь тот же 6,7″ FHD+ экран, аккумулятор на 4900 мА·ч, 12 ГБ ОЗУ и тот же блок камер, что и в Galaxy S26.

Отмечается, что разница между Galaxy S26 Ultra по сравнению с предыдущей моделью будет заметнее. По информации Android Headlines, блок камер у нового смартфона будет немного выступать и выделяться новой металлической отделкой. Samsung, скорее всего, вернется к корпусу из алюминия в Galaxy S26 Ultra после использования титана в Galaxy S24 и S25 Ultra. Для того чтобы смартфон действительно поддерживал Qi2, Samsung уберет слой дигитайзера S Pen и введет новый метод ввода с помощью стилуса. Какой именно это будет метод, пока непонятно, однако в Galaxy S26 Ultra, вероятно, можно будет проще взаимодействовать с аксессуарами Qi2 без потери стилуса.

Как сообщает Nieuwemobiel.nl, изображения чехлов с магнитными кольцами демонстрируют, что линейка Galaxy S26, вероятно, не получит встроенных магнитов для удобной беспроводной зарядки. Несмотря на то, что стандарт беспроводной зарядки Qi2 был запущен много лет назад, с поддержкой удобного магнитного выравнивания, Samsung до сих пор не внедрила эту функцию в свои телефоны.

Новый Galaxy S26 Edge получит немного другой дизайн по сравнению с предыдущей моделью. Он будет иметь большой прямоугольный блок камер, немного похожий на Google Pixel, и выпуклый овальный логотип. Он также должен стать еще немного тоньше — 5,5 мм, по сравнению с 5,8 мм Galaxy S25 Edge.

Кроме смартфонов Samsung должен представить новые наушники Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro. Они должны получить более компактный корпус и менее неуклюжие ножки. В обеих версиях будет работать поддержка жестов головой для принятия и отклонения звонков Galaxy Buds 4 и 4 Pro могут также получить новый чип Ultra Wideband, который упростит их поиск в сети Google Find Hub.

Мы писали, что менее чем за три недели до официальной презентации серии Samsung Galaxy S26 компания переходит на в наиболее активную фазу маркетинга. Кроме этого магнитные чехлы раскрыли дизайн Samsung Galaxy S26.

