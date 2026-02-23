banner
Всюду ИИ: Google добавила Gemini в адресную строку Chrome

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

Google робить повноцінне поле запиту AI Mode у адресному рядку Chrome

После крупного обновления Gemini в Chrome в прошлом месяце доступ к AI Mode теперь появился в настольном браузере Google получает еще одно обновление — теперь непосредственно в адресной строке.


Ранее интеграция в Omnibox Chrome выглядела как кнопка справа: все, что вводилось, отправлялось в AI Mode. (Совет: щелкните правой кнопкой мыши по адресной строке и снимите отметку с «Always Show AI Mode Shortcuts», чтобы отключить эту функцию). Теперь слева появилось меню «плюс» — такое же, как на google.com/ai. В нем открываются:

  • Последние вкладки
  • Добавить изображение
  • Добавить файл
  • Инструменты: Создание изображений (Nano Banana) и Глубокий поиск (Nano Banana)
  • Модели Gemini 3: Auto и Pro

Пункт «Последние вкладки» позволяет передавать AI Mode содержимое открытых страниц — так же, как это уже работает с Gemini в Chrome. То есть можно дать ИИ доступ к активным вкладкам, чтобы задавать вопросы об их содержании, получать итоги сайтов и т.д. После выбора опции адресная строка разворачивается в полноценное поле запроса с подсказками «Ask anything», «Describe your image» и «Research anything». Вокруг поля появляется характерное четырехцветное свечение.

Google робить повноцінне поле запиту AI Mode у адресному рядку Chrome
Фото: 9to5google

Эта расширенная интеграция AI Mode в адресной строке Chrome уже замечена в версии 145 настольного браузера. Среди других недавних обновлений AI Mode — на сайте добавили «Canvas» как один из доступных инструментов в меню «плюс». Кроме того, новое меню AI Mode показывает опции моделей Gemini 3, включая Auto и Pro, что позволяет пользователям выбирать между базовыми и продвинутыми AI-режимами без перехода на отдельную страницу или приложение. Это делает встроенный ИИ более гибким в зависимости от задач пользователя.

Google робить повноцінне поле запиту AI Mode у адресному рядку Chrome
Фото» 9to5google

По данным Google, Gemini 3 — основная AI-модель, которая работает по этой интеграции, получила улучшенное понимание контекста и более глубокое мышление по сравнению с предыдущими версиями, а также гораздо лучшие показатели на стандартных ИИ-бенчмарках, таких как ARC-AGI-2 и SWE-Bench Verified. Новые возможности AI Mode в Chrome продолжают расширяться, но часть пользователей активно обсуждает, что некоторые функции можно отключить через chrome://flags, поскольку не всем нравится автоматическое появление ИИ-опций в адресной строке.

В общем, последние обновления подчеркивают стремление Google сделать ИИ более доступным и бесшовным в повседневном использовании браузера — от быстрого суммирования страниц до комплексных запросов и создания контента, не выходя из адресной строки.


Google Chrome на ПК отримав режим «розділеного перегляду»: як увімкнути

Источник: 9to5google.com

