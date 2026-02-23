banner
Не емейзінг: Samsung Galaxy S26 Ultra "знищив" iPhone 17 Pro Max в тестах Geekbench

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Samsung Galaxy S26 Ultra перевершив iPhone 17 Pro Max у бенчмарку Geekbench 6.


У тесті використовувався Galaxy S26 Ultra з чипом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Представлені результати наразі являють максимум продуктивності цього чипа. Це вказує на проведення Samsung низки оптимізацій.

З результатів видно, що S26 Ultra обійшов iPhone 17 Pro Max за показниками продуктивності як в одноядерному, так і в багатоядерному режимі. До того ж Samsung планує покращити роботу камер у новій лінійці завдяки алгоритму шумозаглушення для забезпечення чітких зображень у великій роздільній здатності.


Очікується, що Galaxy S26 Ultra надійде у продаж з кількома варіантами кольорів, серед яких Cobalt Violet, Black Shadow, White Shadow та Galactic Blue. Корпус смартфона матиме заокруглені краї, потрійний блок камер, порт USB-C, стилус S Pen та акумулятор місткістю 5000 мА·год. 

Інсайдери стверджують, що Samsung Galaxy S26 Ultra не матиме вбудованих магнітів Qi2, що надавало б доступ до низки аксесуарів MagSafe. Однак серед унікальних фішок, серія отримає технологію Flex Magic Pixel OLED, що забезпечуватиме роботу так званого дисплея конфіденційності. Ця технологія використовує ШІ для зменшення кутів огляду без зміни яскравості екрана, забезпечуючи прямий огляд. Це запобіжить стеженню за діями, пов’язаними з вашим смартфоном, під бічними кутами. 

Сама конфігурація Galaxy S26 Ultra складатиме:

  • Фронтальна камера IMX874 на 12 Мп
  • Камера ISOCELL 3LD S5K3LD на 12 Мп з трикратним телеоб’єктивом
  • Основна камера ISOCELL HP2 на 200 Мп, ймовірно з f/1.5
  • Надширококутна камера ISOCELL JN3 або Sony IMX564 на 50 Мп
  • Перископічна камера IMX854 на 50 Мп з 5-кратним збільшенням та ймовірно з f/2.9

Ми писали, що менш ніж за три тижні до офіційної презентації серії Samsung Galaxy S26 компанія переходить у найбільш активну фазу маркетингу. Новий витік лінійки Samsung Galaxy S26 стверджує, що основна камера на 200 Мп отримає ширшу діафрагму для кращих фото в умовах низького освітлення.

Джерело: wccftech; Geekbench

