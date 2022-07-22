В Северном море появятся плавучие солнечные электростанции, скользящие по волнам «как живой ковер»

Очень скоро в Северном море будут созданы массивы солнечных панелей необычной конструкции. Они будут «парить» над поверхностью воды на высоте нескольких метров, качаясь на волнах «как живой ковер».

Пилотный проект Merganser с пиковой мощностью 0,5 мегаватта хотят реализовать в водах Северного моря, вблизи бельгийского Остенде — он станет первым в портфолио голландско-норвежской фирмы SolarDuck. Проект должен ускорить коммерциализацию перспективной технологии плавающих морских СЭС. Ожидается, что первые такие СЭС могут быть введены в эксплуатацию уже в следующем году.

В дальнейшем разработки SolarDuck, как ожидается, лягут в основу масштабного демонстрационного проекта морской ветровой электростанции Hollandse Kust West, тендер на которую сейчас проводит немецкая энергетическая компания RWE.

Сама идея интеграции морских плавучих солнечных батарей в морскую ветряную электростанцию ​​выглядит довольно интересной, ведь такая технология позволит эффективно использовать океанское пространство для производства энергии. Более того, консорциум, являющийся совместным предприятием Eneco и Shell, уже работает над ветряной электростанцией Hollandse Kust (noord) в Северном море, планируя использовать эту комбинированную технологию.

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В то же время португальская энергетическая компания EDP в этом месяце уже открыла плавучий солнечный парк мощностью 5 МВт на озере Алкева. Он состоит из почти 12 000 фотоэлектрических панелей и сейчас это «самая большая СЭС в Европе». В рамках проекта EDP объединила СЭС с гидроэлектростанцией, построенной на плотине, и планирует в будущем добавить энергохранилище на аккумуляторах, чтобы компенсировать несоответствие графиков выработки электроэнергии из возобновляемых источников и потребления.

Все эти проекты объединяет «гибридная» модель, предполагающая сочетание преимуществ различных технологий возобновляемой энергетики для получения максимальной выгоды. По мнению генерального директора EDP Мигель Стилвелл де Андраде, именно такой подход является одним из логических путей дальнейшего развития возобновляемой энергетики, поскольку позволяет оптимизировать ресурсы и позволит компаниям производить более дешевую энергию.