Археологи обнаружили древние захоронения и остатки укреплений в регионе Твиддейл на юге Шотландии, которые могут подтвердить местный фольклор о могиле легендарного волшебника Мерлина.

Мерлин, легендарный волшебник из артуровских легенд, известен как могущественный маг и мудрый наставник короля Артура. По преданию, он помог Утеру Пендрагону, отцу Артура, а затем воспитывал самого Артура. Мерлин направил Артура к мечу в камне, который тот сам вытащил, став королем. Как главный советник Артура, защищал королевство своей магией и мудростью. О конце жизни Мерлина есть разные версии: по одной его заточила колдунья Нимуэ, по другой — убила сестра Моргана.

Историки считают, что легенды о короле Артуре приобрели популярность в Британии в 12–13 веках. Одним из первых источников этих рассказов была «История бритов» валлийского хрониста Ненния, написанная в конце 8 — начале 9 века.

Недавние археологические раскопки в регионе Твиддейл привлекли внимание ученых и энтузиастов истории со всего мира. Команда GUARD Archaeology сосредоточила свои исследования вокруг старинного села Друмелзир, которое издавна связывают с легендами о Мерлине.

Археологи исследовали форт Тиннис, который расположен недалеко от предполагаемого места захоронения Мерлина. Они установили, что люди жили в форте в конце 6 — начале 7 века. Именно этот период совпадает со временем, когда, как полагают, возникла легенда о Мерлине.

Ученые обнаружили на территории форта Тиннис оплавленные укрепления. Это свидетельствует, что в позднем железном веке сооружение разрушили в результате сильного пожара. Вероятно, это произошло во время военных конфликтов между местными властителями.

На противоположном берегу реки Твид археологи исследовали курганы Тирлстейн. Среди них они нашли квадратный курган, который датируется периодом между концом 3 и концом 6 века. В нем похоронили людей высокого социального статуса, что указывает на важность этого места для ранних бриттов региона.

Ученые провели геофизическое обследование местности, где по легенде расположена могила Мерлина. Они обнаружили объект, похожий на захоронение, у подножия одного из курганов. Интересно, что именно так описывал могилу Мерлина Гальфрид Монмутский Гальфрид Монмутский — средневековый священник, историк и писатель, одна из самых значимых фигур в развитии истории Британии и в распространении рассказов о короле Артуре.: у подножия древнего кургана с видом на реку Твид.

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Археологи нашли следы жизнедеятельности людей разных исторических периодов. На вершине холма Тиннис они обнаружили многочисленные фрагменты кремневых орудий периода позднего мезолита — раннего неолита. Эти находки свидетельствуют, что первые люди появились в долине Твид еще в доисторические времена.

Невозможно однозначно подтвердить, действительно ли найденное захоронение принадлежит легендарному наставнику короля Артура. Однако наличие такого объекта в месте, связанном с фольклором, указывает на возможную историческую подоплеку легенды о Мерлине.

Источники: Dark-age-digs, Ancient-origins, Wikipedia, Guard-archaeology