В отрывках текстов говорится о «пронизанном мраком Солнце», магию которого уничтожают неизвестные «темные существа».

Речь идет о текстах, изложенных в «Ригведе» — древнем сборнике религиозных гимнов, написанном на санскрите и составленном примерно в 1500 году до н.э. Как и в большинстве религиозных текстов, в ней упоминаются исторические события: большинство совпадают со временем написания, однако некоторые охватывают еще более древние времена.

В отрывках «Ригведы» упоминают странное расположение солнца, которое совпадает с весенним равноденствием — один текст говорит, что оно происходит на Орионе, тогда как другие говорят о Плеядах. Отдельные описания довольно подробные и позволяют астрономам датировать определенные отсылки.

Язык «Ригведы» очень символический и аллегорический, поэтому моментами трудно отличить мифы от истории. Однако двое астрономов, Маянк Вахиа из Института фундаментальных исследований Тата в Мумбаи и Мицуру Сома из Национальной астрономической обсерватории Японии, считают, что наткнулись на упоминание о реальном полном солнечном затмении, которое произошло 6000 лет назад (фактически самое древнее из ныне известных солнечных затмений).

Текст доступен отрывками, но упоминает солнце, как «пронизанное мраком», и предполагает, что его магию нарушили неизвестные «темные и злые существа». Исследователи говорят, что упоминание не касается истории Раху и Кету (часть более поздней индуистской мифологии), а значит текст, вероятно, был написан до появления этого мифа.

Дальнейший анализ помог астрономам сузить временные рамки солнечных затмений, которые происходили в древние времена. Событие произошло во время весеннего равноденствия в Орионе, и, вероятно, было видимым над территорией, на которой жили будущие авторы «Ригведы».

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Исследование опубликовано в Журнале астрономической истории и наследия (через Space.com).