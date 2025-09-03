Новости Наука и космос 03.09.2025 comment views icon

В Солнечной системе нашли новую карликовую планету, их может быть еще больше

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

В Солнечной системе нашли новую карликовую планету, их может быть еще больше

Американские астрономы обнаружили на краю Солнечной системы новую карликовую планету, которая уже получила название 2017 OF201. 

Известно, что этот объект имеет огромную орбиту и потенциальный размер, близкий к карликовой планете. Открытие также указывает на существование других подобных объектов, скрытых за орбитой Нептуна.

Группа исследователей под руководством Сихао Чена из Школы естественных наук Института перспективных исследований в Принстоне совместно с коллегами из Принстонского университета Цзясюань Ли и Эритасом Янгом установила, что 2017 OF201 должен быть подобен Плутону. Это один из самых отдаленных объектов, обнаруженных в Солнечной системе. 

Открытие подтвердили в Центре малых планет Международного астрономического союза. Транснептуновые объекты представляют собой карликовые планеты, орбиты которых преимущественно размещены дальше от Солнца, чем орбита Нептуна.

«Афелий объекта — самая удаленная от Солнца точка орбиты — более чем в 1600 раз превышает орбиту Земли. В то же время его перигелий — ближайшая к Солнцу точка орбиты — в 44,5 раза превышает орбиту Земли, что сопоставимо с орбитой Плутона», — объясняет Сихао Чен. 

2017 OF201 интересен тем, что имеет крайне необычные орбитальные характеристики и чрезвычайно большие, как для карликовой планеты, размеры. Эта экстремальная орбита, полный оборот по которой составляет около 25 тыс. лет, предлагает сложную историю гравитационного взаимодействия.

У Сонячній системі знайшли нову карликову планету, їх може бути ще більше
Изображение объекта 2017 OF201 из базы данных телескопа и его траектория на небе/Jiaxuan Li and Sihao Cheng

«Он, по-видимому, столкнулся с гигантской планетой, что привело к его вылету на широкую орбиту. Возможно, его миграция состояла из нескольких этапов. Возможно, этот объект сначала был выброшен в облако Оорта, самую отдаленную область нашей Солнечной системы, где обитает множество комет, а затем вернулся обратно. Многие экстремальные транснептуновые объекты имеют орбиты, которые, по-видимому, группируются в определенных ориентациях, но 2017 OF 201 отличается от этого«, — отмечает Сихао Чен. 

Эта кластеризация была интерпретирована как косвенное свидетельство существования так называемой планеты X в Солнечной системе, которая гравитационно может направлять объекты, подобные 2017 OF 201. Однако существование 2017 OF 201 как аномалии в такой группировке может потенциально поставить под сомнение эту гипотезу.

По оценкам Сихао Чена и его коллег, диаметр 2017 OF 201 составляет около 700 км. Это делает этот объект вторым по размеру со столь вытянутой орбитой. Например, диаметр Плутона составляет 2 тыс. 377 км. По словам исследователей, для более точного определения реального размера объекта необходимы дальнейшие наблюдения с помощью радиотелескопов. 

2017 OF 201 был обнаружен в рамках исследовательского проекта по поиску транснептуновых объектов и вероятных новых планет в Солнечной системе. Этот объект обнаружили путем точного определения ярких пятен в базе данных астрономических изображений, полученных с телескопа Виктора Бланко и канадско-французского Гавайского телескопа. Попытки объединить все возможные группы таких пятен, которые, очевидно, двигались по небу подобно одному транснептуновому объекту, привели к открытию 2017 OF 201. В конце концов, объект был идентифицирован на 19 различных экспозициях, полученных в течение 7 лет.

«2017 OF 201 проводит лишь 1% своего орбитального времени достаточно близко к нам, чтобы его можно было обнаружить. Присутствие этого единственного объекта предполагает, что может быть около сотни других объектов с похожей орбитой и размером; они просто слишком далеко, чтобы их можно было обнаружить сейчас. Все данные, которые мы использовали для идентификации и описания этого объекта, являются архивными и доступными всем, а не только профессиональным астрономам. Это означает, что революционные открытия доступны не только тем, кто имеет доступ к крупнейшим телескопам мира. Любой исследователь, студент или даже ученый-любитель, обладающий необходимыми инструментами и знаниями, мог бы сделать это открытие, что подчеркивает ценность обмена научными ресурсами», — отмечает Сихао Чен. 

Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv

Источник: SciTechDaily

Популярные новости

arrow left
arrow right
Встречайте Аммонит — «новый» объект Солнечной системы, который «съел» гипотезу девятой планеты
Телескоп Джеймса Уэбба открыл 300 невозможных объектов — слишком много для современных научных представлений
ИИ проанализировал 100 000 галактик и уточнил пять космологических параметров
Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил галактику-медузу, которая блуждает по космосу
Астрономы: Уран теплее, чем считалось, надо лететь
«Поймать» планету: у ученых есть план, как добраться до Седны всего за 10 лет
Земля, Марс, Венера и неизвестная планета гармонично "вальсировали" вокруг Солнца, — моделирование на наблюдениях экзопланет
«Какое досадное самоубийство»: планета-гигант провоцирует взрывы на звезде, которые ее уничтожают
"Пунктум": найден непонятный объект, "мощнее" черных дыр и второй по яркости во Вселенной
"Выдающееся открытие": впервые найдена экзопланета в многокольцевом диске вокруг звезды
NASA подтверждает новый межзвездный объект в Солнечной системе — прямая трансляция демонстрирует его движение
Астрономы впервые увидели ожидаемую звезду-компаньона Бетельгейзе
Астрономы переоткрыли пропавшую звезду, которая светила династии Мин 600 лет назад
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить