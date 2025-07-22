Новости Наука и космос 22.07.2025 comment views icon

Встречайте Аммонит — «новый» объект Солнечной системы, который «съел» гипотезу девятой планеты

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Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Встречайте Аммонит — «новый» объект Солнечной системы, который «съел» гипотезу девятой планеты

Группа японских астрономов с помощью телескопа Subaru обнаружила небольшой ледяной объект за Плутоном, который может помочь ученым узнать больше об эволюции нашей Солнечной системы.

Открытие этого объекта с помощью телескопа Subaru и на основе многолетних астрономических наблюдений ставит под сомнение теории о существовании девятой планеты. Исследователи назвали обнаруженный объект «Аммонитом». Наблюдения, проведенные в марте, мае и августе 2023 года, позволили впервые обнаружить объект, который теперь официально обозначен как 2023 KQ14.

В июне 2024 года астрономы использовали Канадско-франко-гавайский телескоп для проведения повторных наблюдений. Кроме этого были обнаружены более старые и ранее не замеченные наблюдения объекта. 

Таким образом астрономы смогли проанализировать траекторию движения объекта за последние 20 лет. Из-за своей необычной и значительно удаленной орбиты объект 2023 KQ14 отнесли к классу «седноидов» — довольно редкой категории, в которую входят всего три других известных объекта, включая карликовую планету Седна

Зустрічайте Аммоніт - "новий" об'єкт Сонячної системи, який "з'їв" гіпотезу дев'ятої планети
Орбита 2023 KQ14 и трех других седоносов

Компьютерное моделирование, проведенное исследователями в рамках проекта FOSSIL (Формирование внешней Солнечной системы: Ледяное наследие), продемонстрировало, что 2023 KQ14 движется по стабильной орбите в течение последних 4,5 млрд лет. Его траектория движения не совпадает с траекторией других седноидов. Тем не менее, модели демонстрируют, что траектории движения всех известных на данный момент седноидов были похожими около 4,2 млрд лет назад. 

То, что сейчас траектория 2023 KQ14 отлична от других седноидов, свидетельствует о том, что внешняя часть Солнечной системы была разнообразнее и сложнее, чем считалось. Открытие также значительно уменьшает вероятность существования девятой планеты. Если девятая планета существует, ее орбита должна располагаться дальше, чем обычно предполагается.

«Тот факт, что текущая орбита 2023 KQ14 не совпадает с орбитами трех других седоноидов, снижает вероятность гипотезы «девятой планеты». Возможно, в Солнечной системе когда-то существовала планета, но впоследствии была выброшена, что привело к появлению необычных орбит, которые мы наблюдаем сегодня», — отмечает доктор Юкун Хуан из Национальной астрономической обсерватории Японии, который проводил моделирование орбиты.

По словам еще одного автора исследования, доктора Фуми Йосиды, на область, в которой было обнаружено 2023 KQ14, незначительно влияет гравитация Нептуна. Присутствие объектов с вытянутыми орбитами и большими перигелийными расстояниями в этой области свидетельствует о том, что в древности, когда образовался 2023 KQ 14, произошло нечто необычное.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy

Источник: SciTechDaily

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