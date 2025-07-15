Новости Технологии 15.07.2025 comment views icon

В США представили первый в мире квантовый электронно-фотонный чип на кристалле

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

В США представили первый в мире квантовый электронно-фотонный чип на кристалле

Американские исследователи из Бостонского университета, Калифорнийского университета в Беркли и Северо-Западного университета заявили о создании первого в мире электронно-фотонно-квантового чипа на кристалле. 

Устройство включает в себя 12 независимых, синхронизированных между собой, квантовых источников света и стабилизирующую электронику, размещенную на кристалле размером 45 нанометров. Это позволяет получать надежные потоки коррелированных пар фотонов и открывает путь к созданию масштабируемых процессов по производству чипов типа «фабрика квантового света» и систем, состоящих из большого количества таких микросхем, которые будут работать вместе.

«Квантовые вычисления, связь и сенсорика находятся на многолетнем пути от концепции до реальности. Это небольшой шаг на этом пути, но важный, поскольку он показывает, что мы можем создавать воспроизводимые квантовые системы, управляемые на промышленных предприятиях по производству полупроводников», — объясняет ведущий автор исследования из кафедры электротехники и вычислительной техники Бостонского университета Милош Попович.

Технологии квантовых вычислений и связи требуют постоянного потока фотонов. Для обеспечения этого американские исследователи разместили на чипе 12 крошечных «квантовых световых фабрик», каждая из которых имеет размеры не более 1 миллиметра.

У США представили перший у світі квантовий електронно-фотонний чип на кристалі
Электронно-фотонная квантовая система на кристалле/Nature Electronics

Эти фабрики питаются от лазера и генерируют коррелированные пары фотонов с помощью микрокольцевых резонаторов. Эти резонаторы чрезвычайно чувствительны к температурным колебаниям и отклонениям в процессе производства, что может повлиять на стабильную генерацию света.

Для того, чтобы обойти эти ограничения, исследователи интегрировали в чип систему стабилизации квантовых резонаторов в режиме реального времени. В каждый резонатор были интегрированы фотодиоды для обнаружения рассогласования с входным лазерным излучением, в то время как встроенные нагреватели и управляющая электроника непрерывно корректировали любое отклонение температуры.

Каждый резонатор должен оставаться синхронизированным с входным лазерным излучением даже при наличии температурного дрейфа и помех от соседних устройств, включая одиннадцать других источников фотонных пар на кристалле. Поскольку чип использует встроенную обратную связь для стабилизации каждого источника, он ведет себя предсказуемо, несмотря на изменения температуры и производственные отклонения, что является важнейшим требованием для масштабирования квантовых систем.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Electronics

Источник: TechXplore

Популярные новости

«Резерв+» запустил бета-тест уплаты штрафов ТЦК — скидка 50%
Более 1200 км на одном заряде — Lucid Air Grand Touring установил рекорд Гиннеса
Суд разрешил Anthropic «кражу» легальных книг для обучения ИИ — но не пиратских
Тысячи жителей Норвегии стали «миллионерами» из-за ошибки в коде гослотереи — выигрыши завысили в 10 000 раз
Какая «досада»: блокчейн-разработчик из россии потерял криптовалют на $500 тыс. из-за поддельного расширения для Cursor
Трейлер и 11 минут геймплея Little Nightmares 3 — очень жуткий Карнавал, два новых персонажа и релиз в октябре
Tesla теряет позиции в Китае: продажи упали на 30%, конкуренты наступают
Фото со съемок «Мстители: Судный день» впервые показало Фантастическую четверку, Громовержцев и Мстителей в одной команде
Роботакси Volkswagen будут получать данные о дорогах через блокчейн Solana
Две NVIDIA RTX 3090 за $650, вместо 3080 — кому-то на eBay повезло на +$1000
Li-Fi вместо Wi-Fi — связь до 224 Гбит/с в спектре видимого света
Защитное стекло Apple iPhone 17 Air раскрывает наличие камеры в странном месте
Исследование: видеоигры снижают стресс — даже те, что имеют сцены с насилием
Объем торгов на децентрализованных биржах достиг исторического максимума
Утечка тестовой версии Subnautica 2 намекает на ужасного Левиафана, VR и модификацию генов
Половая дискриминация от ChatGPT: ИИ советует женщинам просить значительно меньшую зарплату, чем мужчинам
Глава NVIDIA Дженсен Хуанг говорит, что ИИ делает его умнее, и спорит с исследованием MIT
Ученые добывают аммиак из воздуха с помощью плазмы — растениям на полях должно понравиться
Hyundai показала заряженный IONIQ 6 N: 641 л.с., 3,2 секунды до сотни и имитация звука ДВС
Chrome, собирайся на покой. Perplexity выпустила собственный ИИ-браузер, OpenAI — на очереди
В США заработал первый ядерный реактор, производящий энергию, водород и чистую воду
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить