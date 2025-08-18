В Steam вышел симулятор ужасов с реальными видео "проклятых" домов из Японии

Steam пополнился еще одним симулятором ужасов, но здесь с реальными видео из японских домов. Те самые, где когда-то случались трагедии или фиксировались паранормальные явления.

Japan Stigmatized Property предлагает игроку стать ночным наблюдателем (довольно классически), который просматривает записи с камер и должен обнаруживать любые аномалии. Например, странные теневые фигуры, призраки, движения мебели, пятна крови или искаженное видео. Часть эффектов сгенерирована ИИ, а сами аномалии появляются случайно в начале каждого уровня.

Игрок постоянно переключается между обычными камерами и ночным видением. Задача проста: отработать смену с 0:00 до 5:00 и вовремя зафиксировать достаточное количество нарушений. Пропустил слишком много — провалил задание. Неправильно отчитался — тоже. Насколько поняла из описания, то сам ночной наблюдатель не умирает, что критикуют игроки. Геймплей совсем не жуткий, поэтому считаем это больше симулятором, чем полноценным хоррором.

Japan Stigmatized Property выдержана в стиле «найденных кадров». Игра обещает атмосферу паранормальных расследований с реальными локациями, которые каждый раз будут подбрасывать новые случайные события. Вспоминается недавно анонсированный VHS-horror Deadcam, первый «файл» разворачивается в заброшенной школе.

Игру создала японская независимая студия Loxarc Inc., которая выпустит версия для iOS 25 августа, а Android-версия еще в разработке. В Steam игра стоит ₴187.

Источник: Steam