Анонсирован VHS-хоррор Deadcam — первый «файл» разворачивается в заброшенной школе

Создатели инди-хоррора Don’t Scream анонсировали новый проект — Deadcam, аналоговый survival horror в стиле VHS-записей 80-90-х годов.

Инди-студия Joure & Joe представила игру, которая построена на концепции «найденных кадров». В Deadcam игроки проходят серию отдельных «файлов» — каждый из них имеет собственную историю, сеттинг и геймплейные особенности. В чем-то подход к съемке камерой напоминает классический Outlast. Также в Deadcam есть система ретро-интерфейсов, которая отслеживает активность призраков поблизости: их количество, размеры и скорость.

Каждый «файл» будет иметь свою собственную историю, стилистику и набор механик: что-то будет более боевым, что-то — чисто атмосферным и медленным. Deadcam также предупреждает игроков о присутствии тем самоубийства, крови и насилия. В игре предусмотрено три разные концовки — только одна из них раскрывает «100%» и считается «хорошей».

Например, события первого «файла» Hitomi, вдохновленного японскими фильмами ужасов (J-horror), разворачиваются в заброшенной школе. Там игрок получит доступ к трем видам оружия: катане, пистолету и дробовику. Прохождение одного файла продлится примерно час.

IGN уже выложил официальный трейлер на YouTube, где главная антагонистка держит камеру, которая говорит с протагонисткой. По ее словам, она должна убить игрока, чтобы осуществить свою месть. После этой сцены в трейлере видны фрагменты геймплея с атаками призраков.

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На странице Steam указано, что Deadcam «сильно опирается на суровую эстетику ужасов 80-х и 90-х годов и черпает вдохновение из классических J-horror, а также американских VHS-фильмов и слэшеров». Всего в игре запланировано пять файлов, которые будут постепенно добавляться в течение периода раннего доступа.

Deadcam — это инди-горор, разработанный дуэтом разработчиков Joure & Joe, которые базируются в Великобритании. Игра, созданная на Unreal Engine 5, выйдет в раннем доступе 23 июня в Steam. Deadcam нацелена на ПК, а пока что о релизе на консолях речь не шла.

Источник: IGN