Новости Софт 21.08.2023 в 21:03

В Telegram массовый сбой — Украину тоже частично задело

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Вадим Карпусь

Автор новостей

К вечеру 21 августа в работе мессенджера Telegram произошел массовый сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса downdetector.

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В Telegram массовый сбой — Украину тоже частично задело

Наибольшее количество жалоб на проблемы в работе Telegram поступает от пользователей из Украины. Хотя сбои также наблюдают жители Казахстана, Кыргызстана, Грузии, Армении, Сербии и ряда стран Европы.

В Telegram массовый сбой — Украину тоже частично задело

Пользователи жалуются на проблемы в работе приложения как мобильного, так и настольного. Вместе с тем наблюдаются проблемы с подключением к сети. В некоторых случаях не отображаются группы и каналы, а также контакты. Иногда, когда группы и каналы отображаются, к ним не могут присоединяться новые пользователи. Однако у некоторых пользователей из Украины Telegram работает в штатном режиме.

Сайт telegram.org открывается, но не содержит никакой информации о причинах сбоев в работе сервиса или сроках восстановления нормальной работы.

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