В Telegram появились беззвучные сообщения и «медленный режим», который позволяет ограничить частоту отправки сообщений в группах





Очередное обновление мессенджера Telegram принесло пользователям беззвучные сообщения, должности для администраторов групп и «медленный режим», который позволяет ограничить частоту отправки сообщений в группе.

Если вас когда-нибудь подключали к родительскому чату класса вашего ребенка, то вы наверняка знаете, что скучающие родители могут отправить несколько десятков, а то и сотен сообщение за считанные часы. Теперь ситуацию можно изменить к лучшему. Администратор группы может выбрать, как часто участники могут отправлять сообщения — каждые 30 сек, 1 мин, 5 мин, 15 мин, 30 мин или 1 час. Отправив сообщение вы сможете увидеть в текстовом окне таймер, который показывает время, через которое можно будет вновь отправить сообщение.

Если все в группе ведут себя разумно, то администратор может вообще отключить Slow Mode. Кстати, теперь администратор группы может выбрать себе должность (Admin Title), которая будет указываться в правом верхнем углу каждого сообщения.

Также теперь можно отправлять беззвучные сообщения, если вы знаете, что ваш собеседник спит или находится на важном совещании. Достаточно зажать кнопку «Отправить», чтобы сообщение не издало звука по приходу на смартфон собеседника.

Было обновлено меню для прикрепления файлов, которое открывается при нажатии на значок скрепки. В настройках стикеров можно отключить зацикленное воспроизведение анимированных стикеров, а если отправить стикеры отдельным сообщением, то будут использоваться новые эмодзи с анимацией.

Вдобавок при перемотке видео показываются стоп-кадры, а в описании видео или ответе на него можно указать временную отметку (например, «0:45»), в результате по клике на нее видео будет воспроизводиться с указанного времени.

Источник: Telegram