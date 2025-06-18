В Tinder акция «Приведи друга на свидание» — режим Double Date внедряет общение более чем вдвоем

Популярная платформа знакомств Tinder, кажется, решила воплотить шутки про друга и других посторонних на свидании. Название Double Date, или «Двойное свидание», говорит сама за себя.

Теперь вы можете провести пальцем по экрану со своей лучшей подругой или другом и найти идеальную пару для пары. С помощью «Двойного свидания» можно создать до 3 пар друзей и найти другие. Эти пары будут отображаться в разделе Discovery так же как и отдельные профили — с той разницей, что оба человека с Double Date будут отображаться рядом для просмотра.

В приложении можно открыть чат для четырех с другой парой. Также можно провести пальцем вправо по человеку из вашей пары и открыть отдельное личное сообщение для прямой связи. Новая функция может помочь уменьшить тревожность и ощущение давления, связанные со знакомствами в одиночестве, создавая более комфортную атмосферу для всех участников. Общение в компании во многих случаях способно «растопить лед» скованности.

Чтобы воспользоваться возможностью, нужно нажать отметку Double Date на экранах Discovery или Messages. Возможно пригласить до 3 друзей, чтобы создать две пары и искать другие двойные свидания. Функция доступна для пользователей Android, iOS и сайта, но на отдельных рынках, глобальный релиз ожидается в июле. Поскольку Double Date сейчас находится на стадии тестирования, премиум-функции и преимущества подписки (Boosts, Super Likes и т.д.) пока несовместимы.

Источник: TheTechOutlook