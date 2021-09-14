Уряд встановив нові карантинні норми — з «жовтим» і «зеленим» COVID-сертифікатами





Про нові карантинні обмеження, затверджені на засіданні уряду 13 вересня, розповіли в МОЗ.

Кабінет Міністрів України на засіданні 13 вересня ухвалив зміни до «карантинної» постанови (№1236), що встановлюють нові карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19. Вони наберуть чинності через 7 днів з моменту публікації.

«Жовтий» і «зелений» COVID-сертифікати

COVID-сертифікат, який міститиме інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19, тепер матиме два різновиди — «жовтий» та «зелений». Перший матиме інформацію про перше щеплення, а другий — про повний курс вакцинації, яка в Україні продовжується з 24 лютого.

МОЗ наголошує, що COVID-сертифікати матимуть кольорові відмітки виключно в цифровому форматі, друкувати їх на папері відповідного кольору не потрібно.

Обмеження для «жовтого» та «червоного» рівня епідемічної небезпеки

У разі введення «жовтого» рівня епідемічної небезпеки навчальним закладам дозволено працювати за умови наявності не менше як 80% працівників з «жовтими» чи «зеленими» COVID-сертифікатами.

Обмеження «жовтого» рівня не будуть застосовуватися, якщо всі учасники (відвідувачі) та щонайменше 80% організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть «жовтий» чи «зелений» COVID-сертифікати.

Водночас МОЗ зазначає, що кінцеве рішення про те, чи надавати послуги тільки вакцинованим, чи дотримуватись всіх карантинних обмежень, залишається за власником.

У разі введення червоного рівня епідемічної небезпеки заклади освіти працюватимуть лише якщо 100% працівників мають «зелений» COVID-сертифікат. Обмеження «червоного» рівня не будуть застосовуватися за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів «зеленого» COVID-сертифікату.

Перетин кордону

За умови наявності в особи, що перетинає кордон України, «жовтого» чи «зеленого» сертифікату про вакцинацію або одужання від COVID-19, вона звільнюється від вимоги проходження самоізоляції. Це ж стосується й осіб, що які прибувають з тимчасово окупованих територій.

Нова хвиля ковіду і локдаун — вже близько?

У МОЗ фіксують погіршення ситуації з захворюваністю на COVID-19 — за останній тиждень (6-12 вересня) кількість нових випадків захворювання зросла на 6 тисяч, а кількість госпіталізацій — на 1,5 тисячі. Високі темпи зростання нових випадків спостерігаються у Чернівецькій, Волинській, Львівській і Тернопільській областях. Також у цих регіонах швидко зростає завантаженість ліжок із киснем, а кількість госпіталізацій за тиждень збільшилась на 60%.

МОЗ не виключає новий локдаун у листопаді.