В Туркменистане интернет-пользователей заставляют отрекаться от VPN на Коране





Власти Туркменистана начали прибегать к практике клятвоприношения для ограничения Интернета — граждан заставляют приносить клятву на Коране об отказе от VPN (виртуальная сеть, которая позволяет шифровать трафик так, что провайдер ничего не сможет понять), сообщает «Радио Азатлык».

Корреспондент Радио Азатлык сообщает, что в одном из регионов страны сотрудник Министерства национальной безопасности, курирующий местный филиал компании «Туркментелеком», заставляет граждан клясться на Коране о том, что они не будут пользоваться VPN. Он приводит слова женщины, представившейся именем Айнур, которая уже более полтора года пытается провести интернет домой.

«Я в прошлом году записалась в очередь на проведение Интернета к себе домой. Моя очередь наступила спустя полтора года. До того, как получить услуги Wi-Fi я подписала множество документов. А теперь у меня требуют, чтобы я поклялась на Коране о том, что не буду пользоваться VPN услугами. А без VPN на Интернете никакие сайты не открываются. Не знаю даже, что делать» Айнур, жительница Туркменистана

Как отмечает Радио Азатлык, ранее туркменские власти прибегали к различным методам ограничения Интернета — в стране блокировали соцсети (под запретом остаются Facebook, Twitter, YouTube), VPN сервисы, арестовывали людей, устанавливающих клиенты VPN на телефоны, сотрудничали с иностранными технологическими компаниями для слежки за гражданами в сети. Но до сих не было известных случаев, когда власти заставляли граждан клясться на каких-либо религиозных книгах о том, что они не будут пользоваться VPN сервисами.

Согласно августовскому отчету top10vpn.com, VPN законодательно запрещены только в четырех странах мира — Беларуси, Ираке, Северной Корее и Туркменистане.