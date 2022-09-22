В Украине чаще всего ищут Frontend-специалистов и тестировщиков, в Польше — Backend-специалистов [+ сравнение зарплат]

Сайт с вакансиями в IT-сфере No Fluff Jobs проанализировал изменения, произошедшие в этой сфере в Украине и Польше в первой половине 2022 года, и поделился результатами своей экспертизы. Авторы выделили главные тренды на этих двух рынках, а также сделали графики, сравнивающие как типы контрактов отдельно в Украине и отдельно в Польше, так и зарплаты на основании таких же контрактов в этих двух странах.

Популярные технологии программирования — в Украине и Польше

Согласно исследованию No Fluff Jobs, Frontend-специалисты наиболее востребованы среди программистов в Украине, и это хорошо видно по зарплатам. Самые востребованные специализации в Украине: Frontend, Testing, Backend, UX и Project Management. В то же время, чаще всего в требованиях к владению технологиями отмечают React, затем — JavaScript, Python, Java и PHP.

В то же время в Польше возросло количество вакансий для начинающих. В первом полугодии 2021 года таких вакансий было 6,7%, а в первом полугодии 2022-го их количество выросло почти в 2,5 раза и составило уже 15,03% всех вакансий. По сравнению с Польшей, в Украине ситуация с вакансиями для начинающих хуже, большинство компаний приостановили наем специалистов с минимальным опытом.

Зарплаты программистов — в Украине и Польше

Медиана нижнего и верхнего уровней зарплаты в Украине для Frontend-специалистов, работающих по трудовому договору колеблется от 13 900 до 20 800 злотых брутто, в Польше — от 11 500 до 17 000 злотых брутто. Медиана в случае работы по B2B-контракту (аналог украинского ФЛП) — от 16 000 до 22 400 злотых нетто в Украине и от 15 000 до 21 800 злотых нетто + НДС в Польше.

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Нанимающие в Польше компании готовы больше платить Backend-специалистам — таким специалистам предлагают от 12 000 до 18 000 злотых брутто по трудовому договору и от 16 000 до 23 000 злотых нетто + НДС по В2В-контракту. В Украине – от 10 600 до 18 500 злотых брутто по трудовому договору и от 13 800 до 20 500 злотых нетто по B2B-контракту.

Fullstack-специалисты в Украине по трудовому договору зарабатывают от 10 600 до 18 500 злотых брутто, а в Польше – от 11 000 до 17 000 злотых брутто. В то же время, по B2B-контракту такие специалисты получают от 16 100 до 22 400 злотых нетто в Украине и от 15 000 до 21 500 злотых нетто + НДС в Польше.

Различные уровни зарплат в случае работы по B2B-контракту связаны с нюансами налогообложения. В Польше частные предприниматели платят 23% НДС, которые также покрывает работодатель. В Украине большинство IT-специалистов трудоустраиваются как ФОПы (третья группа) и не должны платить НДС. Поэтому общая стоимость трудоустройства программиста из Украины по B2B-контракту даже при более высоких зарплатах все равно ниже, чем в Польше.

Вакансий удаленной работы

Все чаще появляются вакансии, предусматривающие полностью дистанционную работу. В 2021 году такую ​​модель предлагали в 52,6% объявлений, а в этом году – уже в 71,8%. Исследование No Fluff Jobs показывает, что 96% IT-специалистов хотят работать дистанционно или по крайней мере по гибридной модели.