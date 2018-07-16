В Украине появится новый почтово-логистический оператор Justin, он уже начал набирать сотрудников

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Вскоре на украинском рынке почтово-логистических услуг появится еще один игрок – компания Justin. В настоящее время Justin активно набирает персонал, о чем свидетельствуют объявления о приеме на работу в нескольких областных и районных центрах.

Инвестором Justin выступает холдинг FozzyGroup, который недавно купил курьерскую службу Post.ua. Оператора так же поддерживает банк «Восток», а одним из партнеров является компания-перевозчик «Автолюкс».

Justin планирует построить сеть из 700 отделений по всей Украине: 500 отделений Justin в магазинах «Сільпо», «Фора» и Fozzy, плюс еще 200 локаций у компании «Автолюкс» экспресс — почта.

Отделения будут двух форматов:

SMART (Smart Parcel Shop) Количество отделений – более 500. Формат данного отделения предусматривает максимальные услуги логистики при минимальном пространстве отделения. Отделение сможет принимать до 100 посылок в день. Если посылок больше, чем ожидалось, их транспортируют на склад «Сільпо». Тем самым, емкость данного отделения не ограничена.

OSR (Online Service Retail). Количество отделений – более 25. Формат данного отделения предусматривает максимальный комплекс услуг по логистике, доставке и информационно-финансовые услуги. В OSR три рабочих места, в нем так же оборудована примерочная, в которой клиент сможет не только примерить одежду и обувь, а так же сделать проверку полученного электротовара на его работоспособность.Площадь такого отделения составляет 50-60 м.

Основной сервис Justin – доставка из отделения в отделение в день отправления или на следующий день. Сообщается, что из Киева до любого отделения Justin, включая Автолюкс доставка будет происходить в течение 2-4 часов. по городам миллионникам — от 7 часов

Компания желает немного диффиренцироваться от стандартного бизнеса почтовой логистики, добавив к общему списку финансовые услуги: потребительское кредитование, продажа туристических путевок. Помимо оперативного возврата наложенного платежа, еще одна услуга, которую сделает доступной Justin — моментальный платеж COD. Клиенты смогут осуществить мгновенный возврат средств на протяжении 30 минут с момента осуществления транзакции.

Первые отделения Justin уже работают в тестовом режиме. С августа этого года Justin планирует полноценный запуск отделений в магазинах Fozzy Group.

Источник: http://retailers.ua