В Украине представили единый дизайнерский язык для государственных сайтов

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Государственное агентство по вопросам электронного правительства и Фонд Восточная Европа представили дизайн-систему для государственных сайтов в Украине, передает AIN.ua. Фактическим разработчиком дизайн-системы государственных сайтов выступила компания KitSoft.

Под термином дизайн-система подразумевают визуальный язык, определяющий базовые основы создания продуктов и решений в различных областях. Если говорить о программных продуктах, то, пожалуй, одним из самых ярких и знакомых большинству пользователей примеров является дизайнерский язык Google Material Design, использующийся как в продуктах самой компании, так и сторонних приложениях для Android.

Разработанный специалистами KitSoft проект представляет собой свод рекомендаций и правил для создания сайтов государственных органов, где в мельчайших подробностях описываются все нюансы, касающиеся разработки сайтов для государственных структур. В частности, предложенный авторами проекта стандарт определяет критерии качественных шрифтов, текстов, оформления сайтов, элементов их управления, цветовой гаммы, размещения логотипов, содержит советы по SEO и т.д. Среди прочего на сайте разработанной KitSoft дизайн-системы можно найти словарь стоп-фраз для избежания канцелярита.

Создатели дизайн-системы считают, что она поможет делать государственные сервисы понятнее и качественней, эффективней доносить до пользователей государственную политику, придать министерствам и ведомствам имидж современных организаций. Кроме того, единый набор стандартов не только упростит выбор подрядчиков, но и сократит затраты на создание и обновление сайтов.

Остается добавить, что на данный момент Design.gov.ua работает в тестовом режиме.

Источник: AIN и design.gov.ua