В Украине представлен защищенный E Ink ридер PocketBook Aqua 2 (641) с 6-дюймовым сенсорным экраном E Ink Carta и встроенной подсветкой
Компания PocketBook представила в Украине новый водонепроницаемый и пылезащищенный E Ink ридер PocketBook Aqua 2 (641), который получил светодиодную подсветку, сенсорный HD-экран, Wi-Fi модуль и поддержку 17 книжных форматов.
Новый ридер выполнен в лазурно-голубом цвете с перламутровым оттенком, который по мнению разработчиков должен «пробуждать приятные воспоминания о теплых морских волнах и манить погрузиться в комфортное и расслабленное чтение». Кнопки управления ридером расположены на передней панели для удобного управления даже при удерживании устройства одной рукой, а soft-touch покрытие обеспечивает более приятные тактильные ощущения.
Новый ридер оснащен сенсорным емкостным экраном E Ink Carta с диагональю 6 дюймов и HD-разрешением (1024×758 пикселей). В отличие от своего предшественника, PocketBook Aqua 2 (641) получил встроенную светодиодную подсветку, которая позволит продолжить чтение в условиях недостаточного освещения. Для хранения книг предусмотрено 8 ГБ встроенной памяти, чего достаточно для целой цифровой библиотеки из нескольких тысяч электронных книг.
Емкость встроенного Li-Ion Polymer аккумулятора составляет 1500 мАч (3,7 В) чего по данным разработчика может хватить на месяц чтения без подзарядки, в зависимости от режима использования и выбранных пользователем настроек. Ридер PocketBook Aqua 2 получил уровень защиты IP57, что гарантирует защиту от проникновения пыли, а также возможность погружения в воду на глубину до одного метра. Его габариты составляют 114,6 × 174,4 × 9 мм, а вес — порядка 180 грамм.
Для максимальной свободы выбора электронного контента PocketBook Aqua 2 поддерживает без конвертации 17 книжных и 4 графических формата, таких как JPEG, BMP, PNG, TIFF. Встроенный Wi-Fi модуль наряду с сервисами Dropbox и Send-to-PocketBook позволяет быстро загрузить любую книгу на устройство без подключения к ПК. Также уже традиционно для устройств PocketBook новинка получила предустановленные словари для удобного чтения на иностранных языках.
Отметим, что на отдельных рынках продажи PocketBook Aqua 2 (641) уже стартовали, в Украине стоимость ридера составит порядка 4000 грн.
|Дисплей
|6″ E Ink® Carta (1024 × 758)
|Подсветка
|+
|Сенсорный экран
|Емкостной мультисенсорный (технология Film Touch)
|Габариты и вес
|114,6 × 174,4 × 9 мм, 180 г
|Материал экрана
|Стекло
|Количество градаций серого
|16
|Цвет
|Лазурный
|Батарея (активного чтения)
|Li-Ion Polymer, 3,7 В, 1500 мАч, до месяца без подзарядки (время работы зависит от режима использования и выбранных пользователем настроек)
|Процессор
|1 ГГц
|Оперативная память
|256 МБ
|Flash-память
|8 ГБ объём памяти, доступной пользователю, может варьировать в зависимости от конфигурации программного обеспечения вашего устройства
|Интерфейс
|Micro USB
|Слот памяти
|—
|Аудио-выход
|—
|Форматы книг
|EPUB DRM, EPUB, PDF DRM, PDF, FB2, FB2.ZIP, TXT, DJVU, HTML, DOC, DOCX, RTF, CHM, TCR, PRC (MOBI)
|Форматы изображений
|JPEG, BMP, PNG, TIFF
|Гиродатчик
|—
|Динамики
|—
|Камера
|—
|Беспроводная связь
|Wi-Fi (802.11 b/g/n)
|Сервисы и приложения
|ReadRate, Dropbox, Книги по email, PocketBook Sync, RSS News, Scribble, Библиотека, Браузер, Галерея, Заметки, Калькулятор, Книжный магазин, Косынка, Словарь, Судоку, Шахматы
|Материал корпуса
|Пластик, покрытие ‘soft touch’
Источник: PocketBook