В Украине представлен защищенный E Ink ридер PocketBook Aqua 2 (641) с 6-дюймовым сенсорным экраном E Ink Carta и встроенной подсветкой

Компания PocketBook представила в Украине новый водонепроницаемый и пылезащищенный E Ink ридер PocketBook Aqua 2 (641), который получил светодиодную подсветку, сенсорный HD-экран, Wi-Fi модуль и поддержку 17 книжных форматов.

Новый ридер выполнен в лазурно-голубом цвете с перламутровым оттенком, который по мнению разработчиков должен «пробуждать приятные воспоминания о теплых морских волнах и манить погрузиться в комфортное и расслабленное чтение». Кнопки управления ридером расположены на передней панели для удобного управления даже при удерживании устройства одной рукой, а soft-touch покрытие обеспечивает более приятные тактильные ощущения.

Новый ридер оснащен сенсорным емкостным экраном E Ink Carta с диагональю 6 дюймов и HD-разрешением (1024×758 пикселей). В отличие от своего предшественника, PocketBook Aqua 2 (641) получил встроенную светодиодную подсветку, которая позволит продолжить чтение в условиях недостаточного освещения. Для хранения книг предусмотрено 8 ГБ встроенной памяти, чего достаточно для целой цифровой библиотеки из нескольких тысяч электронных книг.

Емкость встроенного Li-Ion Polymer аккумулятора составляет 1500 мАч (3,7 В) чего по данным разработчика может хватить на месяц чтения без подзарядки, в зависимости от режима использования и выбранных пользователем настроек. Ридер PocketBook Aqua 2 получил уровень защиты IP57, что гарантирует защиту от проникновения пыли, а также возможность погружения в воду на глубину до одного метра. Его габариты составляют 114,6 × 174,4 × 9 мм, а вес — порядка 180 грамм.

Для максимальной свободы выбора электронного контента PocketBook Aqua 2 поддерживает без конвертации 17 книжных и 4 графических формата, таких как JPEG, BMP, PNG, TIFF. Встроенный Wi-Fi модуль наряду с сервисами Dropbox и Send-to-PocketBook позволяет быстро загрузить любую книгу на устройство без подключения к ПК. Также уже традиционно для устройств PocketBook новинка получила предустановленные словари для удобного чтения на иностранных языках.

Отметим, что на отдельных рынках продажи PocketBook Aqua 2 (641) уже стартовали, в Украине стоимость ридера составит порядка 4000 грн.

Дисплей 6″ E Ink® Carta (1024 × 758) Подсветка + Сенсорный экран Емкостной мультисенсорный (технология Film Touch) Габариты и вес 114,6 × 174,4 × 9 мм, 180 г Материал экрана Стекло Количество градаций серого 16 Цвет Лазурный Батарея (активного чтения) Li-Ion Polymer, 3,7 В, 1500 мАч, до месяца без подзарядки (время работы зависит от режима использования и выбранных пользователем настроек) Процессор 1 ГГц Оперативная память 256 МБ Flash-память 8 ГБ объём памяти, доступной пользователю, может варьировать в зависимости от конфигурации программного обеспечения вашего устройства Интерфейс Micro USB Слот памяти — Аудио-выход — Форматы книг EPUB DRM, EPUB, PDF DRM, PDF, FB2, FB2.ZIP, TXT, DJVU, HTML, DOC, DOCX, RTF, CHM, TCR, PRC (MOBI) Форматы изображений JPEG, BMP, PNG, TIFF Гиродатчик — Динамики — Камера — Беспроводная связь Wi-Fi (802.11 b/g/n) Сервисы и приложения ReadRate, Dropbox, Книги по email, PocketBook Sync, RSS News, Scribble, Библиотека, Браузер, Галерея, Заметки, Калькулятор, Книжный магазин, Косынка, Словарь, Судоку, Шахматы Материал корпуса Пластик, покрытие ‘soft touch’

Источник: PocketBook