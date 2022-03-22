В Украине создан сайт со списком знаменитостей и политиков, поддерживающих рф или игнорирующих войну

На ресурсе под названием theylovewar.com можно найти перечень российских и украинских артистов, инфлюенсеров и политиков, которые не выступают против войны в Украине или откровенно поддерживают действия лидера рф владимира путина. Об этом сообщила Госпогранслужба. Запустил проект украинский ресторатор и менеджер группы TVORCHI Петр Заставный, занимается обновлением списка Марина Сикорская.

«Когда путинский фашистский режим будет провален, мы услышим миллион отмазок: мы переживали за семью, у нас не было выбора, взломали страницу, это не я, мы такого не публиковали, это фотошоп и т.д. На их руках кровь наших героев и детей. Мы все помним. И когда после следующего пакета санкций у них припечет и будет массово закупаться реклама в поддержку режима — они дважды подумают, перед тем как согласиться», — написал он в Instagram.

Из украинцев в этот список попали блогер София Стужук, телеведущая Регина Тодоренко, певицы Maruv, Светлана Лобода и Таисия Повалий, политики Елена Бондаренко, Евгений Мураев, Нестор Шуфрич и Илья Кива.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Владимиру Зеленскому с требованием лишить почетных званий «народный артист Украины» и «заслуженный артист Украины»: Николая Баскова, Владимира Бортко, Василия Горелла, Филиппа Киркорова, Игоря Крутого, Каролины Куек (Ани Лорак), Светланы Лободы и Таисии Повалий.