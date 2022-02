Волонтери запустили сайт допомоги біженцям, а сусідні країни максимально спростили правила для в’їзду українців

Журналіст BBC повідомляє, що всі країни-члени ЄС одноголосно погодилися приймати українських біженців терміном до 3 років, не просячи подати заяву про надання притулку.

EU announces it has agreed unanimously amongst all member countries to take in Ukrainian refugees fir up to 3 years without asking them to first apply for asylum. Just been announced following a meeting of EU Interior ministers

— Katya Adler (@BBCkatyaadler) February 27, 2022