Волонтери запустили сайт допомоги біженцям, а сусідні країни максимально спростили правила для в’їзду українців

Журналіст BBC повідомляє, що всі країни-члени ЄС одноголосно погодилися приймати українських біженців терміном до 3 років, не просячи подати заяву про надання притулку.

EU announces it has agreed unanimously amongst all member countries to take in Ukrainian refugees fir up to 3 years without asking them to first apply for asylum. Just been announced following a meeting of EU Interior ministers — Katya Adler (@BBCkatyaadler) February 27, 2022

Країни, які допомагають біженцям з України, створюють сайти для координації волонтерів та інформації щодо пошуку житла та медичної допомоги.

Ми зібрали список таких ресурсів.

Волонтерський сайт допомоги

Єдиний сайт координації волонтерів unitedforukraine.org збирає дані по всіх країнах. У списку не лише сусідні з Україною, а й Німеччина, Франція, Угорщина, Болгарія та Латвія.

На сайті зібрана інформація для пошуку нових волонтерів, розміщення у різних країнах, юридична підтримка та пожертвування.

Молдова

Офіційний сайт з корисними посиланнями для громадян України в Молдові включає контакти груп допомоги, пошуку безоплатного житла, рекомендації щодо отримання статусу біженців та психологічну допомогу.

На кордоні з Україною молдавські волонтери допомагають із доставленням харчування, теплих речей та надають безплатні сімкарти з безлімітним інтернетом для соцмереж.

Також створено сайт, де можна як стати волонтером, так і знайти групу допомоги чи житла.

Польща

Державний сайт Польщі також зібрав інформацію для українців. На gov.pl публікують дані про ситуації на пунктах пропуску та адреси пунктів приймання у різних містах.

У месенджерах також створено чати для громадян України, які перебувають за кордоном.

https://chat.whatsapp.com/CItXBmGxiHB9Q7HpMRSPwM

Транспорт

https://chat.whatsapp.com/LahRICrKCgE1pmpZdU4hsG

Їжа

https://chat.whatsapp.com/GJUG5nt6tF6CgzFckab1E2

Транспорт та юридична допомога

https://chat.whatsapp.com/IXW7wTGhIPmEYQ04tiuJvB