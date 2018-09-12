В Украине стартовали продажи Mesh Wi-Fi системы TP-Link Deco M5

В Украине начались продажи комплексного модульного решения TP-Link Deco M5, которое призвано обеспечить доступ к Wi-Fi сети во всем доме без «мертвых зон». Комплект Deco M5, состоящий из трех устройств, обеспечивает Wi-Fi покрытие на площади до 510 квадратных метров, а комплект Deco M5 из двух устройств – на площади до 350 квадратных метров. Если этого недостаточно, то пользователь может добавить еще больше модулей Deco для увеличения покрытия.

Благодаря Mesh-технологии модули Deco образуют единую домашнюю сеть с одним именем, в которой подключенные устройства будут автоматически переключаться между разными модулями. Deco M5 обеспечивает соединение со скоростью до 1267 Мбит/с, поддерживает стандарт 802.11ac и может работать в двух диапазонах — 2,4 ГГц и 5 ГГц. Модули Deco способны обеспечить одновременное подключение для более чем 100 устройств и благодаря такому решению Mesh-система подойдет как для частного дома, так и для офисов небольших компаний.

Технология TP-Link Mesh динамически выбирает оптимальный канал и частотный диапазон для передачи данных, гарантируя Wi-Fi в любой точке дома на максимально возможной в данных условиях скорости. При подключении к сети смартфон, планшет или ноутбук будет автоматически подключаться к модулю с лучшим сигналом, обеспечивая непрерывное и максимально быстрое соединение. Ну, а поддержка IEEE 802.11r и 802.11k/v дает возможность переключаться с одного модуля Deco на другой без разрывов соединения даже во время потоковой передачи данных.

С помощью Mesh-системы TP-Link пользователь сможет избавиться от «мертвых зон» – для этого нужно разместить дополнительный модуль (при необходимости его можно приобрести отдельно) на участке со слабым сигналом. «Бесшовный» роуминг позволяет играть в онлайн-игры, общаться в интернет-мессенджерах и смотреть видео даже в том случае, если пользователь вместе с подключенным к Wi-Fi сети устройством будет активно перемещаться по дому. Адаптивная маршрутизация минимизирует задержку сигнала, а функция восстановления поможет сохранить соединение даже в том случае, если один из модулей будет отключен во время работы.

Высокий уровень быстродействия TP-Link Deco M5 обеспечивают 4-ядерный процессор и 256 МБ оперативной памяти, а удобство настройки и управления — мобильное приложение TP-Link Deco, которым можно пользоваться на смартфонах и планшетах. Традиционный для флагманских устройств TP-Link пакет HomeCare обеспечивает защиту для каждого гаджета в сети. Для этих задач используются обновляемый антивирус от Trend Micro и функция родительского контроля, которая поможет создать уникальные профили для каждого подключенного устройства, установить ограничения на использование сети и заблокировать нежелательный контент.

Рекомендованная для Украины розничная цена комплекта TP-Link Deco M5, состоящего из трех модулей, составляет 7999 грн, в то время как отдельный модуль обойдется в 2999 грн.

Источник: TP-Link