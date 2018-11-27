В Украине стартовали продажи нового гигабитного AC-роутера TP-Link Archer C6 по цене 1499 грн

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Компания TP-Link объявила о начале продаж на украинском рынке нового двухдиапазонного гигабитного Wi-Fi роутера Archer C6 с поддержкой стандарта 802.11ac, 4 внешними антеннами и расширенной функциональностью.

Внешне модель TP-Link Archer C6 напоминает один из самых популярных на украинском рынке роутеров с поддержкой стандарта 802.11ac TP-Link Archer C60. В частности, внимание на себя обращают фактурная глянцевая панель и сразу четыре внешние антенны (плюс одна внутренняя), которые помогают сделать покрытие беспроводной сети более надежным и стабильным.

Маршрутизатор TP-Link Archer C6 отличается высокой пропускной способностью — до 867 Мбит/с на частоте 5 ГГц и до 300 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц, что дает суммарную пропускную способность на уровне 1,2 Гбит/c. Модель также поддерживает технологию MU-MIMO, предназначенную для увеличения скорости передачи данных при одновременном подключении нескольких устройств.

Кроме этого, в новой модели появился режим точки доступа, который позволяет делиться беспроводным подключением с другими устройствами. Пользователи ПК с проводным подключением получат в свое распоряжение четыре гигабитных порта.

Отметим, что рекомендованная розничная цена маршрутизатора TP-Link Archer C6 в Украине составляет 1499 грн.

Источник: TP-Link