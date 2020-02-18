В Украине стартовали продажи новой линейки устройств для умного дома TP-Link Tapo





Компания TP-Link объявила о старте продаж в Украине устройств для умного дома из линейки Tapo, включая облачные камеры и Wi-Fi-розетки.

Tapo C200 – это универсальная домашняя камера, модуль которой бесшмуно поворачивается на 360 градусов по горизонтали и 114 градусов по вертикали. Устройство записывает Full HD видео на карту MicroSD емкостью до 128 ГБ, что позволяет сохранять видео за последние 16 дней. Благодаря усовершенствованной функции ночного видения С200 обеспечивает четкое изображение на расстоянии до 9 метров.

Если камера зафиксирует движение в помещении, она оповестит об этом владельца с помощью уведомления в фирменном приложении Tapo и напугает нежелательных посетителей звуковой сигнализацией. В то же время, основное назначение новой модели – использование в качестве видеоняни. Пользователь сможет наблюдать за своими маленькими детьми и домашними любимцами, а также общаться с ними через двухстороннюю аудиосвязь. По желанию Tapo C200 можно установить на горизонтальную поверхность или зафиксировать на потолке.

Характеристики Tapo C100 не отличаются от спецификаций старшей модели. В то же время С100 имеет несколько конструктивных особенностей: ее модуль не поворачивается, а корпус спроектирован таким образом, чтобы пользователь смог без проблем зафиксировать камеру на горизонтальной поверхности, на потолке или на стене. Рекомендованная розничная цена устройств составит 999 грн для Tapo C200 и 899 грн для Tapo C100.

Умная розетка Tapo P100 подключается к Wi-Fi сети и поддерживает управление через фирменное приложение Tapo. Таким образом простым нажатием кнопки на экране смартфона можно отключить или включить подключенное к Tapo P100 устройство. Если у пользователя нет желания ежедневно нажимать на кнопки, он может создать расписание для автоматизации работы подключенных устройств. Кроме этого можно создать списки таймеров обратного отсчета. Рекомендованная розничная цена Tapo P100 составит 399 грн для одного устройства и 1499 грн для комплекта из четырех устройств.

Модели TP-Link из новой линейки обьединяет возможность управления с помощью смартфона через фирменное приложение Tapo для устройств, которые работают на базе Android и iOS. В случае с C200 и C100 приложение дает возможность создать расписание для работы камеры, одновременно вывести на экран видео с 4 камер и объединить до 32 камер с помощью приложения Tapo, а при необходимости – просматривать записи, сделанные несколько дней назад.

В случае с умной Wi-Fi розеткой приложение дает возможность использовать режим «Не дома». В этом случае подключенные к Tapo P100 устройства будут автоматически включаться или выключаться в определенное время, создавая видимость того, что дома кто-то есть. Кроме этого, у пользователя будет возможность делиться правами доступа с другими членами семьи, экономя время и упрощая использование устройства для людей пожилого возраста.

Источник: TP-Link