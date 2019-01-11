В Украине стартуют продажи геймерских изогнутых мониторов AOC AG273QCG (TN, 165 Гц) и AG273QCX (VA, 144 Гц) из новой линейки AGON 3

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Компания AOC объявила о начале продаж изогнутых мониторов AG273QCG (TN, 165 Гц, NVIDIA G-SYNC) и AG273QCX (VA, 144 Гц, AMD FreeSync 2 HDR), которые относятся к третьему поколению геймерской линейки AGON.

Монитор AOC AG273QCG с диагональю 27 дюймов оснащен изогнутой (1800R) TN-панелью с разрешением QHD (2560×1440 пикселов), поддерживает технологию NVIDIA G-SYNC, отличается высокой частотой обновления 165 Гц и временем отклика 1 мс. Высокая яркость 400 нит позволяет комфортно использовать монитор даже в ярко освещенных помещениях. Вдобавок монитор оснащается двумя встроенными 2-ваттными динамиками с поддержкой DTS.

Модель AOC AG273QCX с VA-панелью аналогичной изогнутости (1800R), QHD-разрешением и частотой обновления 144 Гц отличается расширенным динамическим диапазоном (HDR). Она поддерживает конкурирующую технологию синхронизации AMD FreeSync 2 HDR для уменьшения задержки на входе, вызванной тональным отображением HDR, и принудительной компенсацией низкой частоты кадров (LFC).

Статический коэффициент контрастности 3000:1 VA-панели и цветовая гамма 90% DCI-P3 делают изображение еще более качественным благодаря глубокому черному и яркой цветовой гамме. Высокая скорость отклика 1 мс достигается стробоскопическим методом, матрица обеспечивает широкие углы обзора 178/178 градусов. Два встроенных 5-ваттных динамика монитора AG273QCX также совместимы с DTS.

Обе модели мониторов оснащены панелью без рамок с трех сторон, благодаря чему их удобно объединять в многомониторную систему. Подставки помимо поворота и наклона позволяют отрегулировать высоту в диапазоне до 110 мм. Уже знакомый по предыдущим версиям AGON выдвижной держатель для гарнитуры был модернизирован, и теперь находится с двух сторон устройства. Модернизированный пульт дистанционного управления AOC Game Pad позволит легко настроить необходимые параметры экранного меню.

Настраиваемая задняя RGB-подсветка AGON Game Lights обеспечивает отображение более чем 100 тыс. цветов, меняясь в зависимости от игрового процесса. Помимо вышеперечисленных особенностей, новинки поддерживают фирменные технологии AOC Game Color, Shadow Control, Dial Point, Frame Counter, Flicker Free Technology и т.д.

Мониторы AOC AG273QCX и AG273QCG поступят в продажу в январе 2019 года по ориентировочной цене 22049 и 25199 гривен соответственно.

Источник: AOC