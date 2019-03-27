В Украине стартуют продажи умных часов HONOR Watch Magic с сенсорным AMOLED-экраном и 7 днями автономности по цене от 5499 грн

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Компания HONOR сообщила о начале продаж в Украине умных часов HONOR Watch Magic, которые оснащаются сенсорным AMOLED HD-дисплеем, встроенным GPS, могут работать до 7 дней от батареи и имеют водонепроницаемость на глубине до 50 метров.

Главная особенность модели HONOR Watch Magic – циферблат из нержавеющей стали. При этом корпус часов выполнен из биоразлагаемого полиамида и защищен от механических воздействий специальным керамическим покрытием, которое по словам производителя в 6 раз прочнее нержавеющей стали. Часы комплектуются съемным ремешком из итальянской кожи с подкладкой из силикона для защиты от влаги. Вес часов составляет 32,5 грамма, а толщина корпуса – 9,8 мм.

Умные часы оснащаются сенсорным AMOLED-экраном с диагональю 1,2 дюйма, разрешением 390×390 точек и плотностью пикселей 326 PPI. За счет энергоэффективного чипсета, разработчики добились автономности на уровне 7 дней от батареи емкостью всего 178 мАч, при этом 10 минут зарядки добавляют еще один полный день автономной работы.

Часы HONOR Watch Magic оснащены тремя спутниковыми системами (GPS, GLONASS и GALIEO), что позволяет более точно определять местоположение независимо от локации и отслеживать велосипедный маршрут или маршрут бега. Благодаря технологии SmartCare, доступной на смартфонах HUAWEI и HONOR с оболочкой EMUI версии 9.1 или поздними версиями, часы уведомляют о входящих вызовах, SMS-сообщениях, предстоящих авиаперелетах.

Часы обеспечивают мониторинг частоты сердцебиения в состоянии активности или покоя. Функция TruSeen 3.0 измеряет пульс в режиме реального времени с помощью датчика с высокой степенью чувствительности. Технология Huawei TruSleep, сертифицированная Центром динамических биомаркеров Гарвардской медицинской школы, отслеживает качество сна, оценивая режим и паттерны дыхания. Еще одна технология TruRelax разработана компанией в сотрудничестве с институтом психологии Китайской академии наук, она измеряет артериальное давление, используя данные сердечного ритма (HRV).

Также HONOR Watch Magic поддерживают мониторинг разнообразных спортивных активностей, включая альпинизм (измерение дистанции с учетом подъема, скорости движения по вертикали, высоты и давления), бег, езду на велосипеде (отслеживание пути, дистанции, сердечного ритма, скорости и высоты в режиме реального времени) и плавание (распознавание стиля плавания и водонепроницаемость на глубине до 50 метров). Кроме отслеживания результатов тренировок, модель предоставляет анализ и рекомендации по их улучшению.

В Украине модель поступает в продажу 29 марта 2019 года в двух цветах – вулканическом черном (lava black) по цене 5499 грн и лунном серебристом (moonlight silver) за 5599 грн. Напомним, что в начале года в нашей стране стартовали продажи новых фитнес-браслетов Honor Band 4 и Honor Band 4 Running по цене 1399 грн и 779 грн соответственно.

Источник: HONOR