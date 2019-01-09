В Украине запустили платформу проведения конкурсов и розыгрышей, создатели которой уверяют, что результаты нельзя подделать

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В Украине начала работать новая площадка для проведения конкурсов и розыгрышей, которая предлагает определять победителя на основе открытого алгоритма. Соответственно, у любого пользователя есть возможность проверить результаты на своём компьютере. Проект получил название bepeam и по словам его разработчиков должен решить проблему, с которой часто сталкиваются организаторы конкурсов, а именно обвинениями в подтасовке результатов.

Как утверждают в bepeam, их система позволяет более прозрачно определять победителя за счёт того, что организаторы не имеют доступа к данным. После регистрации в конкурсе, пользователь добавляется в список участников и ему присваивается персональный ID-номер, который соответсвует электронной почте, но последняя при этом шифруется.

Все адреса выстраиваются в одну строку, в начало которой добавляется время регистрации первого участника конкурса.

Дальше с помощью криптографического алгоритма MD5 рассчитывается хеш страницы электронных адресов, после чего из неё удаляются все буквенные символы, получается случайный порядок цифр.

Здесь стоит отметить, что в начале каждого конкурса организаторы должны заранее выбрать одно число, которое позволит определить победителя. Если в розыгрыше больше одного победителя, то количество цифр должно соответствовать количеству призовых мест. Например, если номер победителя 18, а количество участников до 999, то из полученного через алгоритм MD5 числа берутся цифры, которые идут под номером 17, 18 и 19 — это номер победителя.

В зависимости от количества участников варьируется и количество цифр, которые берутся из итогового числа. До 99 участников — 2 цифры, до 999 — три, до 9999 — четыре и так далее.

Создатели проекта планируют, что их площадка станет альтернативой для сервиса Random.org, который часто используется в конкурсах и розыгрышах для определения победителей.