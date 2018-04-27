В Украине запустили сводную карту 4G покрытия мобильных операторов Киевстар, Vodafone, lifecell
27 апреля 2018 года MobUA.net совместно с ITC.UA запускают первую в Украине интерактивную карту 4G покрытия, созданную на основе данных с официальных сайтов мобильных операторов.
Карта содержит актуальную и периодически обновляемую информацию по покрытию от всех 4G/LTE операторов Украины: Киевстар, Vodafone, lifecell. Соответственно, данные карты могут отличаться от фактического покрытия.
Посмотреть карту с покрытием 4G можно на сайте MobUA.net либо перейти по ссылке «Карта 4G» в меню ITC.UA.
Артем Белодед, создатель MobUA.net: «Первый раз я протестировал коммерческую LTE сеть еще в 2015 году. Было удивительно, что в смартфоне буквально из воздуха можно получить скорость более 50 мегабит, с задержкой около 15 миллисекунд. По сути, это уровень неплохого домашнего подключения. И теперь это заработало в Украине!
4G покрытие пока еще доступно в очень ограниченном количестве локаций, и наша карта поможет оценить, кто из операторов сможет первым предоставить новую сеть для теста».
Тарас Мищенко, главный редактор ITC.UA: « Этот этап запуска 4G в диапазоне 2600 МГц пока можно назвать тестовым, ведь операторы предлагают только ограниченное покрытие. Настоящее развертывание сетей 4G в Украине начнётся с лета, когда операторы получат лицензии на диапазон 1800 МГц. Поэтому мы надеемся, что весь этот год новая карта покрытия 4G позволит абонентам лучше ориентироваться в том, где они могут рассчитывать на высокоскоростной мобильный интернет».