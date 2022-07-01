В Украине заработал визовый режим с россией. Как будут работать ограничения

Как и планировалось, 1 июля вступило в силу недавнее решение правительства, отменяющее безвизовый режим со россией — теперь гражданам страны-террориста, чтобы попасть на территорию Украины, необходимо оформить визу и даже она не гарантирует возможность въезда. Введение виз для россиян подтвердили в Государственной пограничной службе Украины.

С сегодняшнего дня россиянам запрещено въезжать, выезжать, следовать транзитом, находиться и передвигаться по территории Украины без виз. Ограничения на пересечение границы касаются также и жителей приграничных областей россии. То есть им разрешено пересекать украинскую границу исключительно через международные и межгосударственные пункты пропуска. Также россияне будут проходить дополнительные проверки для получения виз.

В то же время получение визы не является гарантией того, что каждый желающий попасть на территорию Украины сможет это сделать — окончательное решение о разрешении на пересечение границы принимают должностные лица Государственной пограничной службы Украины.

Визы не получат россияне в санкционных списках и лица, угрожающие национальной безопасности Украины.

Какие документы нужны для получения визы

Загранпаспорт

Приглашение

Копия паспортных данных приглашающей стороны

В то же время, без приглашения граждане россии не смогут попасть на территорию Украины.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI) подробно объяснил, как граждане страны-агрессора смогут попасть в Украину и насколько визовый режим затрудняет этот процесс.