Україна запроваджує візовий режим для громадян рф — з 1 липня 2022 року

Довгоочікуване запровадження візового режиму для росіян анонсували в офіційному Telegram каналі президента України Володимира Зеленського.

Вже сьогодні Кабмін має ухвалити відповідну постанову, якою запровадить візовий режим для громадян країни-агресора з 1 липня 2022 року. Мова про Постанову «Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією». Повний текст постанови незабаром має з’явитися на сайті Кабміну.

«У межах протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави запропонував Кабінету Міністрів опрацювати питання перегляду режиму в’їзду російських громадян на територію України.

Рішення про запровадження візового режиму для громадян рф прийняли менше ніж за місяць після того, як Зеленський підтримав відповідну петицію, яка раніше набрала необхідні 25 тис. голосів. Так, багато хто скаже, що це варто було зробити ще у 2014 році після окупації Криму та частини сходу, проте добре, що рішення нарешті ухвалили.