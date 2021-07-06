В Україні запустили бот Corona.Travel.Bot з інформацією для подорожей за кордон
В Україні запустили Telegram-бот Corona.Travel.Bot, який відстежує зміни в правилах різних країн під час планування подорожей у період COVID-19. Інформація у бота офіційна, бо бере він її з сайту Міністерства закордонних справ України.
В умовах COVID-19 під час планування подорожей слід обов’язково ознайомитися з правилами в’їзду для українців на сайті МЗС чи за допомогою Corona.Travel.Bot, що повідомляє про актуальні зміни.
Для цього необхідно:
- надіслати повідомлення або обрати зі списку назву країни, яка цікавить;
- ознайомитися з актуальними правилами;
- вибрати режим моніторингу;
- підписатися та отримувати сповіщення про оновлення умов в’їзду.
У Corona.Travel.Bot є два режими моніторингу:
- слідкувати за зміною зони — якщо країна наразі закрита для українців, то бот надішле сповіщення про її відкриття (і навпаки);
- слідкувати за змінами правил — бот надсилатиме звіт: які видалили, а які додали.
Зазначимо, що перші цифрові COVID-сертифікати вже доступні в застосунку «Дія», а наразі запроваджено два види сертифікатів — внутрішній та міжнародний для подорожей.
Джерело: Коронавірус інфо