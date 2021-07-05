Перші цифрові COVID-сертифікати вже доступні в «Дії» (наразі запроваджено два види — внутрішній та міжнародний для подорожей)





Заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб повідомив, що цифрові COVID-сертифікати вже доступні першим користувачам «Дія». Процес запровадження першого етапу цього надскладного проекту вдалося завершити на вихідних.

«Марафон-естафета зі швидкістю спринту – саме так можна охарактеризувати цей проект у виконані нашої команди. Чому марафон? Бо, навіть, оптимістичний план реалізації такого проекту, особливо в бюрократичних умовах держави, становить не менше року. Чого вартує тільки розгортання окремої гілки PKI на євростандарті ECDSA для взаємного визнання електронного підпису на сертифікатах або розробка та ухвалення складної постанови КМУ чи розробка та запуск окремого модулю Електронної системи охорони здоров’я … Чому естафета? Бо над проектом дуже злагоджено та скоординовано працювали команди Мінцифри, МОЗ, НСЗУ, МЗС, Євроделегації, міжнародних партнерів EU4DigitalUA та EGAP, ДП Дія … Чому спринт? Бо нам вдалося все це реалізувати за 1,5 місяці. Темп був шалений. Останній тиждень більшість членів команди спали по 3-4 години!» — розповів Олексій Вискуб.

Таким чином, перші цифрові сертифікати вже доступні для вакцинованих, а вже протягом липня розробники планують запустити ПЛР-тестування для тих, хто перехворів.

Головним викликом за підсумками перших днів бета-тестування стала якість даних про вакцинацію. В Мінцифри працюють над цією проблемою, щоб всі вакциновані змогли побачити свої сертифікати, а також над мінімізацією подальших помилок лікарями при внесені даних.

На цьому тижні цифрові COVID-сертифікати почнуть проходити оцінку готовності до визнання країнами-членами ЄС, після чого буде офіційна оцінка та процес укладання міжнародних угод.

Також в МОН та Мінцифри нагадали, що наразі запроваджено 2 види сертифікату: міжнародний для подорожей (після завершення процедури визнання) та внутрішній для використання всередині країни, наприклад, відвідування масових заходів.

Джерело: Мінцифри