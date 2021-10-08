Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що уряд прийняв Постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Типової навчальної програми підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів», яка оновлена з урахуванням положень Директиви ЄС 2006/126/ЄС.

Вона встановлює мінімальну кількість навчальних годин для підготовки водіїв, при цьому навчальні заклади не обмежені у можливості введення у свої програми додаткових годин для підготовки.

Також оптимізовано загальний час підготовки водіїв за усіма категоріями. До прикладу, за категорією В зменшено час теоретичної підготовки зі 100 до 63 годин, час практичної підготовки не змінений — 40 годин.

«Глобалізований світ вимагає від кожного згуртованості та єдиних стандартів. Сервісні центри МВС від початку реформи не зупиняються на досягнутому. Й щоразу на основі напрацювань іноземних колег розробляють нові вимоги до роботи усього автомобільного сектору» — зазначили в МВС.

«Гармонізація та адаптація законодавства України з правом ЄС – один із принципових пріоритетів роботи команди МВС. Реалізація визначеного у Конституції України зовнішньополітичного стратегічного курсу України на набуття членства в ЄС – вимагає єдиних стандартів», — повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий.

Оновлені теми з теоретичної та практичної підготовки, перепідготовки водіїв. Зокрема, додано самостійний розділ “Медичне забезпечення (заходи допомоги при ДТП)”, актуалізований зміст тематичних програм, уведені теми, що стосуються живлення транспортних засобів із застосуванням електричної енергії.

Змінено порядок підготовки водіїв у навчальних закладах. Тобто, майбутнім керманичам необхідно буде спочатку пройти повний курс теоретичної підготовки та успішно скласти в автошколі відповідний іспит, а лише потім їх допустять до навчання з практичного керування.

Протягом півроку акредитовані навчальні заклади повинні привести робочі програми і плани з підготовки та перепідготовки, підвищення кваліфікації у відповідність з даною постановою.

Раніше ми розповідали про нововведення у посвідченнях водія — відмітку про АКПП, коди обмежень замість піктограм, оптимізацію іспитів тощо. На цьому тижні МВС також запустило онлайн-сервіс «Наявність номерних знаків», який дозволяє відшукати всі доступні комбінації номерів, включно з безкоштовними.

Джерело: СЦ МВС